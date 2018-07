Se realizó la octava sesión ordinaria de la Honorable Cámara de Senadores que fue presidida por el vicepresidente segundo del Senado, Beltrán Lora (Cambiemos - Nogoyá). Los senadores dieron sanción definitiva al proyecto de ley sobre acefalía en el Tribunal de Cuentas, herramienta que le permitirá al Ejecutivo enviar el pedido de acuerdo para nombrar un titular del Tribunal de Cuentas, entre otros temas. También se aprobó una declaración ante los despidos en la Agencia de Noticias TELAM.



Sesionó esta tarde el Senado provincial. Presidió la sesión el vicepresidente segundo del Senado, Beltrán Lora (Cambiemos ? Nogoyá), quien estuvo asistido por el secretario de la Cámara Alta, Natalio Gerdau. La sesión contó con la presencia de 16 representantes departamentales. Homenajes En el turno de los homenajes el senador Raymundo Kisser recordó la Revolución del Parque, el 26 de julio de 1890. Destacó las consecuencias que generó, porque desde allí, las fuerzas políticas opositoras el entonces gobernante, se unieron y dieron nacimiento a la Unión Cívica Radical.



También se refirió a "la noche de los bastones largos", el 28 de julio de 1966, ante el avasallamiento de la autonomía universitaria determinada por un gobierno de facto, que le dio un fuerte golpe a la ciencia argentina. "Se produjo un vaciamiento de las universidades argentinas", sentenció.



En este espacio el senador Rogelio Schild se manifestó recordando el atentado a la AMIA, que produjo la muerte de 85 argentinos. "Sus familiares hace 24 años que esperan Justicia", dijo. "Fue un atentado a todo el país", añadió, al tiempo que reclamó justicia.



Posteriormente la senadora de Federal, Nancy Miranda, destacó que mañana se van a cumplir 66 años de la muerte de Eva Duarte de Perón. Destacó que en momentos de lucha feminista, hay que destacar que una mujer sin medios, sin redes sociales, luchó y dejó en la Argentina, escuelas, hospitales y ayudó a los más humildes. "Hoy que se lucha por tantas cosas, tenemos que ver la forma y el modo en que Evita supo luchar y logró hechos en la historia que no se olvidan nunca más. Los derechos se logran sin perder el respeto por el otro", reflexionó.



En este sentido la Senadora Miriam Espinoza adhirió a las palabras de Miranda y dijo que "Evita es sagrada para el Peronismo, también el titular del Bloque Cambiemos, Roque Ferrari, adhirió en nombre de ese espacio al homenaje hecho a Eva Perón. Tribunal de Cuentas Los Senadores trataron después el proyecto de ley la ex diputada Rosario Romero del ex diputado Juan José Bahillo en revisión, por el que se modifica el punto 2) del artículo 3º y el artículo 11 de la ley 10.436 (Tribunal de Cuentas de Entre Ríos).



Se trató sobre tablas por pedido del senador de Paraná, Raymundo Kisser. Recordó los cambios que se hicieron en el organismo ante la salida de su titular. Explicó que con las modificaciones se determina cómo se integrarán los jurados y con esto se clarifica la cuestión, lo que permitiría conformar rápidamente ese espacio para que se pueda avanzar y el gobernador pueda mandar el pedido de Acuerdo para nombrar un titular del Tribunal de Cuentas.



Añadió que se trata de llenar un vacío para dejar en claro cómo se atiende la vacancia tanto del presidente del organismo como de los vocales. Si renuncia el presidente asume el abogado más antiguo y si se trata de un vocal, deberá ser reemplazado por el contador con más años de antigüedad en el tribunal. "Con esto se despejan todas las dudas hasta tanto se nominen los postulantes que serán analizados en su tiempo por el Senado", dijo Kisser. Lamentó la tardanza en el tratamiento por una cuestión de desorden administrativo.



El proyecto fue aprobado en forma definitiva y pasó al Poder Ejecutivo para su promulgación. Expropiación Se trató sobre tablas el proyecto de ley que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación una parcela ubicada en la ciudad de Colón propiedad de "Felicidad sociedad anónima", para ser destinada a la construcción de la terminal de ómnibus de esa localidad. Se trató de una sanción definitiva. Preocupación por Télam El Senado mostró, con la aprobación de un proyecto de declaración de los senadores Giano y Torres, "su preocupación" ante los despidos de personal de la Agencia Nacional de Noticias, Télam.



Afirma el texto que esas acciones ponen en riesgo el derecho a la comunicación como "derecho humano fundamental, la libertad de prensa y la libertad de expresión, el funcionamiento de las instituciones y la democracia".



Esta toma de posición de la Cámara Alta se suma a otras de similar tenor referidas al importante número de despidos que ha generado el Estado Nacional y que tienen impacto en todo el territorio. Cabe recordar las expresiones por lo acontecido en el INTA, en el INTI, los recortes al presupuesto de las Universidades Nacionales, entre otros organismos que han sufrido recortes de personal.



Preocupa la situación de los medios de difusión en la provincia. Se conoce la zozobra que padecen quienes se desempeñan en los medios que dependen del Estado Nacional con asiento en nuestra provincia, como son las radios Lt14, Lt11 y Radio Nacional Gualeguaychú.



A eso se suma que medios privados despiden personal o ponen en marcha sistemas de retiro voluntario, en un contexto donde por la caída de la actividad privada, cae proporcionalmente el mercado publicitario.



Los impulsores del proyecto solicitaron comunicar la presente Declaración a la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno Nacional, y al titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos.



El Senador Giano, uno de los firmantes del proyecto, dijo que "este conjunto de despidos es una forma de no respetar, una vez más, el derecho de los trabajadores". Postura de Cambiemos El senador Nicolás Mattiauda (Cambiemos ? Gualeguaychú), señaló que ya el ministro Hernán Lombardi, ha dejado claro el motivo de los despidos en la Agencia Telam.



Dijo que es necesario recordar que la decisión obedeció que durante el gobierno anterior se había duplicado la planta de personal y no se había alcanzado excelencia en la generación de noticias. "Difícilmente se pueda lograr la soberanía de las noticias cuando quienes la generaban no tenían excelencia", agregó.



"Esta legislatura también se debería preocuparse por lo que pasa en los medios de la provincia. Debería hablarse de los despidos en el Diario de Paraná y los retiros voluntarios en Canal 9. O el cierre de la planta de impresión del Diario Uno", fustigó defendiendo su postura.



El senador de Gualeguaychú dijo que "hablamos de lo nacional y poco hablamos de lo que pasa en los medios entrerrianos". Posición de Larrarte El Senador Larrarte se refirió a un informe que indica que la estructura del Estado nacional ha crecido. Se elevó el número de ministerios, secretarías y subsecretarias, y con ello el importante aumento de personal en cada uno de estos espacios. Consideró que los argumentos que se dan, "son para ocultar las mentiras que se dicen día a día". Dichos de Bonato El representante de Uruguay, René Bonato, lamentó el cierre de la FM Arenas, para convertirla en una repetidora de los medios del gobierno nacional. Comentó que en Lt11 se han producido quite de horas extras. "Tenemos que reconocer el trabajo de los periodistas de Telam más allá de sus pertenencias políticas. Hoy día se ven los periodistas militantes de Cambiemos", reflexionó.



El proyecto fue aprobado con los votos del Bloque del Frente para la Victoria.