Bordet: "Estamos al lado de nuestros productores"

El stand de Entre Ríos

Reunión con actores del sector lechero

El gobernador Gustavo Bordet tomó contacto hoy con los referentes de las economías regionales que representan a Entre Ríos en la Exposición Rural de Buenos Aires. Ratificó su compromiso con el sector y dijo que su gobierno "está atento a los obstáculos que se presenten para solucionarlos con el gobierno nacional y los municipios"."A esta forma de trabajo hay que articularla, hay que buscar consenso porque el éxito y el futuro en nuestra provincia depende del desarrollo que genera la producción de alimentos que se genera en la actividad rural y por eso estar aquí ratifica el rumbo que tenemos desde el inicio de la gestión de estar acompañando a nuestros productores", aseguró.Bordet recorrió este miércoles la Expo Rural 2018 de Palermo, y visitó el stand que tiene allí la provincia, junto a los secretarios de Producción, Álvaro Gabás; y de Turismo y Cultura, Carolina Galliard; el titular de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina, y representantes de Entidades Rurales Entre Ríos.En el lugar, el mandatario dijo que "venir a la expo rural representa para nuestra provincia una oportunidad para poder compartir lo que se realiza durante todo el año. Entre Ríos es una provincia productora de alimentos, tenemos muchas economías regionales y en este sentido es importante estar al lado de nuestros productores, esta es la exposición más grande que existe en el país donde nos mostramos a Argentina y el mundo y por eso es importante que Entre Ríos esté".Luego Bordet explicó que Entre Ríos tiene una "muy buena distribución demográfica de la población, todavía contamos con una población rural importante, fruto de eso es que hemos diseñado un programa de apoyo a las escuelas agrotécnicas para que puedan mantener y aumentar la matrícula porque esto es una salida después de clases afectada directamente a los sistemas productivos para que puedan desarrollarse ahí nuestros jóvenes".Por otra parte, el gobernador indicó que el trabajo que se viene desarrollando a través de la Secretaría de Producción provincial, tiene que ver con "estar permanentemente atento a los obstáculos que se puedan presentar para solucionarlos y generar apoyos, entendiendo que la problemática que hoy tenemos no es solo de Entre Ríos, implica a todos los estamentos de gobierno, Nación, provincia, municipios y también en lo que significa coordinar entre sector público y privado para poder lograr los objetivos, que son objetivos compartidos".En ese sentido, dijo que "hay grandes metas en las cuales no podemos estar en desacuerdo que son las políticas públicas que se trazan para un país, es decir, tener equilibrio fiscal y responsabilidad en la administración pública que es lo que nos toca, y buscar generar consensos que es fundamental; en esto, más allá de que un pueda pensar diferente o tener posiciones políticas distintas, lo importante es tener este punto de encuentro o de acuerdos básicos para poder avanzar, sino estamos avanzando y retrocediendo, la Argentina y la provincia tienen que ir en un camino de avance, de no retroceso".En ese marco, el gobernador manifestó que "por eso hemos firmado también el Consenso Fiscal que atiende a tener previsibilidad en temas impositivos para eliminar las aduanas interiores con tasas diferenciales en cada provincia. Hoy con el Pacto Fiscal todas las provincias tenemos el mismo criterio de aplicación tributaria y por otro lado, también se gana en seguridad jurídica para que quien quiera venir a invertir pueda hacerlo con reglas de juego claras".La provincia de Entre Ríos junto a las Secretarías de Producción, y de Turismo y Cultura, trabajaron en el stand que la provincia de Entre Ríos tiene todos los años en la Expo Rural de Palermo. Allí se muestran, ilustran y describen las distintas economías regionales que tiene la provincia de Entre Ríos, y los productores pueden exhibir sus distintos artículos, como jugos, cuchillos, plantines, arándanos, vinos, "pero principalmente sirve para revitalizar y fortalecer todas las políticas públicas, productivas y turísticas que tiene la provincia de Entre Ríos", explicó el secretario de Producción provincial."En el stand de plantea el fortalecimiento de las distintas cadenas de valor donde la provincia tiene la mejor distribución geográfica, demográfica que otras provincias de la Región Centro y donde se está trabajando en un plan estratégico 2030 a 20 años donde la provincia nunca tuvo una planificación en materia productiva", comentó Gabás.Por otra parte Gabás comentó que el martes se reunieron en la Casa de Santa Fe en Buenos Aires, los ministros de Córdoba, Santa Fe, funcionarios de producción de Entre Ríos, el director de Ganadería y de Agricultura de Entre Ríos, funcionarios de la Pampa y Buenos Aires. En ese marco, "lo que se trabajó fue en un diagnóstico del sector lácteo y se escucharon las demandas que tiene el sector hacia las distintas provincias de la cuenca lechera", informó.El funcionario explicó que "dos cuestiones que se resolvieron fueron, que se va a trabajar en la institucionalización del precio de referencia de le leche, porque hoy no hay un precio de referencia sino lo que se busca es justamente una comunión, una articulación y un precio común entre las distintas provincias que tienen la actividad láctea; y con la institucionalización lo que se busca es que haya un precio de mercado, transparente".Finalmente Gabás acotó que "la otra cuestión es trabajar en la comercialización de la leche, en la trazabilidad de la leche, en poder lograr llegar a la mayor cantidad de provincias y evitar el encadenamiento que produce las distintas etapas de la comercialización".