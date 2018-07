El Gobierno nacional no fusionará ministerios como parte del recorte de gastos

El presidente Mauricio Macri descarta de plano que el plan de ajuste diseñado para cumplir con las metas acordadas con el FMI incluya la fusión de ministerios o la conversión de alguno de ellos al rango de secretaría. "Por ahí no pasa el ahorro. ¿Cuánto podés ahorrar, 8 millones de pesos? El FMI quiere que vayamos al 1,3% de déficit y que no le vendamos más fruta", dijo el Presidente en reuniones privadas, según publica el diarioDesde que se anunciaron el acuerdo con el FMI y el plan de achicamiento del Estado, surgieron versiones sobre la posible reducción de la cantidad de ministerios. Modernización, Medio Ambiente, Turismo, Cultura y Ciencia fueron siempre los más mencionados, incluso desde el mismo Poder Ejecutivo."Los principales países del mundo tienen muchos ministerios, no tienen menos que nosotros", dejó trascender el Presidente cuando recientemente lo consultaron sobre el asunto, que tuvo en vilo a varios funcionarios durante los últimos meses.El Presidente sabe que necesitará del apoyo de los gobernadores y de referentes del peronismo para lograr que esa meta de déficit sea convalidada en el Congreso."Los gobernadores pelean por su plata, y es lógico. Pero ninguno discute que la meta del 1,3% hay que cumplirla", comentó el primer mandatario en las últimas horas.