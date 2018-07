Afirman que no hubo irregularidades en campañas de Cambiemos Entre Ríos

"La Justicia Electoral no registró irregularidades en los aportes de campaña de elecciones primarias y generales de 2015 y como tampoco en los comicios de 2017 de Cambiemos en Entre Ríos, donde hasta la fecha no hay requerimientos judiciales pendientes por parte de ese organismo y de ningún otro que actúe como contralor en ese proceso electoral", informaron desde la coalición política.



Resaltaron al respecto que "en la Justicia Federal toda la documentación relacionada a las elecciones primarias abiertas obligatorias y simultáneas (PASO) de 2015 fueron aprobadas y archivadas y no existe ninguna observación en ninguno de los procedimientos electorales en cuanto a los aportes se refiere y tampoco a ningún otro tema".



Así lo confirmaron luego de que apoderados de la fuerza se presentaran ante la Secretaría Electoral provincial, donde se ratificó "la normalidad y transparencia de Cambiemos en todo el proceso, con lo que quedaron descartadas de plano y totalmente rechazadas versiones periodísticas en contrario".



Se confirmó a su vez que "tampoco hay requerimientos judiciales pendientes de la campaña primaria de 2017 o en la elección general de ese año, documentación que fue remitida oportunamente ante la Cámara Nacional Electoral (CNE) sin que haya pronunciamiento alguno de ese organismo hasta la fecha sobre irregularidades en algunos de los comicios que se realizaron en la provincia".