Jury al juez: "Con este debate se está juzgando todo el sistema judicial"

Según pudo registrar, ambos especialistas coincidieron en que Rossi no tuvo en cuenta, al momento de autorizar la liberación de Wagner, las consecuencias que puede generar en una sociedad, el reinsertar a una persona con las características del sujeto oriundo de Concepción del Uruguay.que brindaron este martes, lEn este sentido, señalaron el enjuiciado no escuchó las disciplinas como la psicología y la sociología a la hora de tomar la decisión de liberar al femicida de Micaela García, Sebastián Wagner.Segato se refirió, como antecedente,Recordemos que López fue responsable de haber liberado a un violador que poco después reincidió (esta vez asesinando a su víctima, Tatiana Kolodiez), desatendiendo informes periciales que indicaban un alto riesgo de reincidencia. Ese juicio era, por lo tanto, una inmejorable ocasión para sentar jurisprudencia y, si López hubiese sido destituido, es muy posible que el juez Carlos Rossi lo hubiera pensado dos veces antes de liberar a Sebastián Wagner, violador y asesino de Micaela García, según el razonamiento de Segato.

A este juicio lo impulsamos las mujeres en la calle

En este sentido afirmó a: ""."Tuve una decepción muy grande cuando escuché al juez Rossi hacer su defensa. Él mencionó un caso anterior, de un homicida (según el término de aquella época), femicida (en lo que sería hoy), que fue dejado en la calle por un triunvirato de jueces. Rossi dijo que ese tribunal no fue juzgado, no recibió ninguna presión, porque no había en aquel momento, en la calle, movilización social, lo que permitió a la justicia actuar tranquilamente, dejando el fallo de esos jueces sin ningún tipo de impugnación", manifestó Segato.A su vez opinó que"No estamos llevando con estos juicios, a la calle, a ninguna persona, ni le estamos causando un daño mayor. Podrán trabajar como abogados. Estamos mostrando a la sociedad que el juez debe ser responsable. En el caso de López no se mostró que debía ser más responsable y llegamos al caso de Rossi, con una chica muerta, muy querida por la sociedad", aseveró.Segato entendió que el crimen de Micaela García "le dolió a la sociedad argentina entera. Fue una agresión brutal a la sociedad, no solo a las mujeres. Se trataba de una muchacha muy querida".En el mismo sentido, entendió queEl corporativismo quiere decir una lealtad no revisada, prácticamente automática al gremio. Veremos si hay corporativismo o si realmente los jueces son autónomos de ese corporativismo, soberanos de sus palabras, capaces de juzgar de verdad, eso está en juego en este momento".

Rossi no se hace cargo, tal como muchos jueces, del dolor que pueden producir con sus sentencias

En diálogo con, por su parte, Stola aseguró que".La sociedad no sabe qué hacer con los abusadores, con los hombres que agreden sexualmente", consideró el psiquiatra.En tanto, dijo que "tiene que ver también con que en la sociedad no hay ninguna situación de cuidado para con las mujeres, niñas y niños. Si los hubiera habría fondos para investigar, asistirlos, tratarlos dignamente a estos agresores, para ver cuál es la mejor manera para resocializarlos, ponerles límites, etc".Está claro que el señor juez no buscaba que ese hombre matara o él verse involucrado en esta situación. Pero esto pasó por desoír la evaluación que se hizo de este violador", mencionó.