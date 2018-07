Se firmaron los contratos para iniciar escuelas y accesos viales

Trabajo con intendentes y legisladores

Las declaraciones del mandatario fueron al rubricar este martes los contratos para iniciar obras educativas, de saneamiento y viales por 130 millones de pesos con financiamiento provincial."Firmamos siete contratos de obra y hay siete empresas distintas, con lo cual vemos una sana competencia entre nuestros empresarios para que puedan llevar adelante las obras públicas que la provincia necesita", expresó.El acto de la firma de los contratos por parte del gobernador y las empresas adjudicatarias de las respectivas licitaciones se realizó en el Salón Blanco, de la Casa de Gobierno, con la presencia de ministros, funcionarios, legisladores e intendentes.En la ocasión, se entregaron aportes del gobierno provincial a juntas de gobierno de los departamentos Nogoyá, Paraná, Federal, Gualeguaychú, San Salvador, Tala y Colón, en el marco de los programas Juntas a la Obra y Mil Evitas por un monto de seis millones de pesos. Y se hizo lo propio a diversas instituciones por un total de 150.000 pesos."Estamos cumpliendo con la ejecución presupuestaria que teníamos prevista para el corriente año. Y no ha sido sencillo llegar luego de haber cumplido todos los mecanismos de control previos tanto administrativos, contables y legales para poder llevar adelante la ejecución de estas obras", sostuvo el mandatario. Dijo que se ocupó personalmente, "junto con los ministros y funcionarios de área, para poder tener el inicio de obra de instituciones que nos venían reclamando hace mucho tiempo".También resaltó que las obras que se firmaron hoy "son fruto del trabajo conjunto que hacemos el Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo, por eso es importante la presencia de los legisladores para ratificar este vínculo porque estas obras fueron aprobadas en el Presupuesto 2018, aprobado por unanimidad en ambas Cámaras, lo que siempre he valorado. Pero ameritaba desde la parte que nos toca cumplir con lo que prescripto en el Presupuesto".Sostuvo además que las obras "son fruto del trabajo que realizan en cada ciudad y cada departamento los legisladores y los intendentes"."Es un esfuerzo muy grande que realizamos para poder cumplir, y lo venimos trabajando desde el inicio de gestión, con mucha responsabilidad para ir alcanzando el equilibrio presupuestario en nuestra provincia. Es cierto que buena parte del equilibrio se logró porque recuperamos derechos coparticipables que correspondían legítimamente a los entrerrianos pero también es cierto que desde el primer día hemos estado tomando medidas que contengan el gasto público y nos permitan trabajar cuidadosamente sobre las cuentas públicas, de manera ordenada", aseveró Bordet.Por otro lado el mandatario afirmó: "Sabemos que en el orden nacional tenemos que ir hacia un equilibrio fiscal, por eso cuando el Presidente nos convoca a los gobernadores para alcanzar metas fiscales estuvimos presentes y estaremos las veces que sea necesario porque entendemos que al equilibrio fiscal tenemos que alcanzarlo en el país, no basta sólo con tenerlo en las provincias"."Pero a cada reunión iremos con el mismo criterio: que las correcciones que haya que hacer se hagan sin vulnerar ningún derecho adquirido de los sectores más vulnerables y sin resignar ningún derecho que legítimamente nos corresponde a la provincia desde el punto de vista de nuestras transferencias coparticipables", aseguró."Con esa lógica estamos para alcanzar un entendimiento porque entendemos que hay una responsabilidad que nos cabe como Estado provincial pero lo haremos defendiendo los derechos y recursos que a todos los entrerrianos legítimamente nos corresponden", concluyó el gobernador.Los trabajos que se ejecutarán a partir de la rúbrica de los contratos y los respectivos montos que se invertirán en cada obra son los siguientes:Ampliación del edificio para el nivel inicial de la Escuela Normal Superior, Dr. Luis Cesar Ingold, de Villa Elisa, en el departamento Colón, con una inversión de 6.444.689 pesos.Restauración y puesta en valor del edificio de la Escuela Nº 3, Tomás de Rocamora, de Gualeguaychú, por un monto de 15.665.091 pesos.Ampliación y reparación general de la Escuela Nº 76. Soldado Gómez, de Gualeguay, por un monto de 11.509.112 pesos.Refacción de la escuela primaria y construcción del nuevo edificio de la escuela secundaria Nº 45 Carlos Brugo, de Pueblo Brugo, que demandará una inversión de 37.883.507 pesos.Construcción de desagües pluviales en la cuenca noreste, sobre calle Arroyo Grande, en la ciudad de San Salvador, por un total de 27.701.290 pesos.Reconstrucción de la calzada en el acceso a la ciudad de San Justo, desde la ruta provincial Nº 39, en el departamento Uruguay, por más de 30 millones de pesos.