Bordet: "Hay que administrar los recursos y gastar como corresponde"

Vialidad

Ajuste nacional

"En equilibrio"

Seguridad interior

El gobernador, Gustavo Bordet, firmó el contrato de inicio de obras de saneamiento y en escuelas por 130 millones de pesos a lo que se suman 30 millones de pesos que corresponden al acceso a la localidad de San Justo, además de aportes a Juntas de Gobierno. "Esto habla a las claras de que venimos trabajando de manera muy responsable, cumpliendo con las metas presupuestarias que nos habíamos fijado", resaltó el mandatario a"Se trata de administrar los recursos y gastar como corresponde, rindiendo cuentas a los ciudadanos de la aplicación de los fondos", enfatizó.Asimismo, destacó "la entrega de maquinarias destinadas a todas las Zonales de Vialidad provincial. Hay que mejorar los caminos rurales. Estamos trabajando fuertemente en eso", expresó Bordet, quien indicó que la Nación "nos debe fondos de varias obras viales".El gobernador señaló que hay una "transferencia" de programa de parte de la Nación "de los que nos vamos haciendo cargo sin los recursos correspondientes".Interrogado sobre el ajuste del gobierno nacional hacia las provincias, declaró que "lo estamos notando con la transferencia de programas de salud, desarrollo social y obras públicas. Estamos dispuestos a sentarnos a dialogar con el Presidente todas las veces que nos convoque para acordar un Presupuesto que tienda a cumplir las metas fiscales propuestas".Puso de relieve que Entre Ríos está "prácticamente en equilibrio, pero nos costó muchísimo, porque arrancamos la gestión con un muy fuerte déficit fiscal. Hoy lo hemos corregido, no sólo porque recibimos más ingresos fruto de la rediscusión de los índices coparticipables, sino porque controlamos el gasto público, eliminando gastos políticos". Y ejemplificó que "había 12 Ministerios y hoy tenemos cinco"."Había lugares de la administración pública que se cubrían con amigos y se pagaban favores políticos. A eso lo hemos eliminado. Esto nos permite estar en una situación de equilibrio, lo cual no queremos perder. Estamos dispuestos a hacer un sacrificio mayor, pero no a costa de perder el equilibrio presupuestario ni que a los recortes los paguen los sectores más vulnerables", subrayó.Y destacó que "hay provincias que tienen muchos más subsidios como Buenos Aires y Capital Federal. No estamos dispuestos a ceder derechos que legítimamente nos corresponden"."Históricamente en Argentina la salvaguarda de las fronteras estuvo a cargo de Gendarmería y los ríos de Prefectura. Habría que fortalecer estas instituciones que saben combatir el narcotráfico y lo hacen cotidianamente. Que cada fuerza cumpla su rol", opinó el gobernador acerca de los cambios del Ejecutivo nacional en torno al rol de las Fuerzas Armadas.