Según el gobierno, las Fuerzas Armadas no intervendrán en conflictos sociales

"No se nos ocurrió jamás pensar en una hipótesis de esa naturaleza (patrullaje de ciudades o intervención en conflictos sociales por parte de las Fuerzas Armadas). Ese es un problema de las fuerzas de seguridad", manifestó el ministro de Defensa, Oscar Aguad."No está previsto que la presencia militar en las fronteras sustituya a la Gendarmería. Lo que está previsto en la frontera es evitar que grupos, fundamentalmente narcotráfico y terrorismo internacional, se asienten en territorio argentino", añadió.El presidente Macri anunció ayer un cambio en política de defensa nacional, que incluye colaboración de efectivos de las tres Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior y su participación "en la custodia y protección de los objetivos estratégicos"."Lo que hacemos es volver a la ley. El ex presidente (Néstor) Kirchner había avanzado un poco más y había limitado el accionar de las Fuerzas Armadas", agregó en declaraciones formuladas esta mañana a radio La Red.Asimismo, el ministro consideró que la Ley de Defensa dictada por el gobierno del ex presidente Raúl Alfonsín hace 35 años debe ser revisada por el congreso."Hay que revisar la Ley de Seguridad Interior y la ley de Inteligencia, que (junto con la de Defensa) son los tres pilares de la seguridad en la Argentina", indicó."Frente a las modernas tecnologías que influyen en la defensa hay que discutir y obrar consenso en el Congreso para elaborar una nueva ley", añadió.El gobierno dio a conocer hoy el decreto que establece la participación operativa de las Fuerzas Armadas en funciones de apoyo a las Fuerzas de Seguridad, tal como lo anunciara ayer el presidente Mauricio Macri.El decreto 683/2018 publicado en el Boletín Oficial lleva la firma del presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Defensa, Oscar Aguad."El decreto deroga dos o tres artículos de un decreto dictado por el ex presidente Néstor Kirchner que reglamentaba la ley de Defensa. Aquel decreto decía que las Fuerzas Armadas podían reprimir ataques externos siempre que provengan de otro Estado", puntualizó Aguad.Explicó también que la desaparición de las hipótesis de conflicto en el sentido de que Argentina pudiera ser atacada por otro Estado, las Fuerzas Armadas "no tenían sentido de ser"."Hemos derogado esa parte del decreto de Kirchner y lo que ahora se permite es que las Fuerzas Armadas actúen frente a cualquier ataque de origen externo, que puede ser perpetrado por un Estado o por nuevas organizaciones que pongan en peligro la soberanía territorial argentina", señaló.