Moyano: "El gobierno busca atemorizarme"

El líder de Camioneros, Hugo Moyano, cuestionó hoy la multa que le impuso el Ministerio de Trabajo al gremio y consideró el Gobierno busca doblegarlo, atemorizarlo o meterlo "en cana".



"Si hubiera un motivo real para castigarnos, tendrían que intervenir el gremio, pero lo que quieren es asustar porque no hay ningún hecho real", manifestó Moyano.



El líder camionero resaltó que "las organizaciones gremiales tienen todo el derecho de hacer asambleas, paros y todo lo que consideren necesario para reclamar lo que corresponde".



"(El Gobierno) pretende meterle una multa a los sindicatos y a las empresas que no cumplen y que explotan a los trabajadores, no le hacen nada. Eso demuestra que están al servicio de los que quieren apropiarse de la Argentina", criticó.



Moyano apuntó al Ejecutivo y consideró que "está al servicio de los poderes dominantes y el Presidente (Mauricio Macri) es solo un instrumento para llevar adelante las políticas del hambre".



"Hoy vino la Primera Ministra de la Argentina, porque parece que ha cambiado la Constitución, ahora tenemos Primera Ministra, que es la señora del Fondo Monetario Internacional (por Christine Lagarde), que vino a dar órdenes", ironizó en declaraciones a radio Cooperativa.



Por otro lado, el sindicalista aseguró que "el tema se va a tratar en la Justicia" y que por el momento no va a convocar medidas de fuerza, aunque criticó las causas judiciales que tiene en su contra tanto como secretario general de Camioneros como dirigente de fútbol.



"Han hecho 20 denuncias en Independiente, en Córdoba... están siempre tratando de buscar algo para ver si pueden doblegarme, atemorizarme o meterme en cana, pero no lo van a lograr", sostuvo.



Además, para el referente gremial, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, "no puede hablar de impunidad cuando maltrataba a una trabajadora suya".



"Son tan mentirosos e hipócritas que se creen sus propias mentiras. Triaca no tiene vergüenza, aprovechó la intervención de gremios para meter a familiares", agregó.



En este sentido, Moyano opinó que, si Triaca "tuviera dignidad, ya se tendría que haber ido del Ministerio" porque "ya no tiene ninguna autoridad".