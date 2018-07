Aguad confirmó que el Ejército actuará como "fuerza disuasiva"

El ministro de Defensa, Oscar Aguad indicó que, al tiempo que planteó que "no hace falta" que la iniciativa anunciada este lunes por el presidente Mauricio Macri pase por el Congreso de la Nación.En declaraciones a los canales de televisión C5N y Todo Noticias (TN), el ministro dijo que está "trabajando en un equipamiento más liviano, más ligero que el anterior".personal que van a necesitar en el Norte del país", dijo.El funcionario sostuvo, además, que "no hace falta" que estas modificaciones "pasen por el Congreso Nacional porque está vigente la Ley de Defensa".", señaló.Aguad también precisó que "antes del miércoles los dos instrumentos legales" que establecerán los cambios "van a estar firmados" por Mauricio Macri.El ministro de Defensa señaló además que"."Es un Ejército que tiene que ser más reducido, pero con más tecnología y más capacidad para manejar la nueva tecnología", agregó.Evaluó también que "la actualización salarial de las fuerzas armadas va a llevar tiempo".Por otra parte, Aguad adelantó que"El aparato que se va a adquirir es de origen israelí, no tiene que ver con la política de seguridad, tiene que ver con (prevenir) un ciberataque que comprometa nuestro sistema tecnológico", dijo.Destacó que "Rusia intervino en el resultado electoral de la pasada campaña y eso tiene que ver con un ciberataque"."De lo que se trata es de una reconversión del aparato militar que es el instrumento de la defensa nacional. Esa reconversión tiene que ver con que el país abandonó las hipótesis de conflicto del siglo pasado y hoy enfrenta nuevas amenazas", sostuvo además el ministro en declaraciones a Radio Mitre.Por su parte, el diputado nacional de la UCR Luis Petri destacó que los cambios anunciados por Macri permitirán "poner en valor" a las Fuerzas Armadas."Me parece un anuncio trascendental que pone en valor a las Fuerzas Armadas, teniendo en cuenta los desafíos y la deuda que tienen en la democracia", resaltó el legislador mendocino en declaraciones a Radio Nacional.