Preocupa a Entre Ríos la falta de recursos de Nación para obras viales

Este lunes, en el Salón de los Gobernadores, tuvo lugar una nueva reunión del primer mandatario, Gustavo Bordet, con varios de sus funcionarios para hacer un repaso de las obras que se ejecutan en la provincia. Allí Alicia Benítez brindó precisiones sobre el encuentro que, junto a sus pares de otras provincias, mantuvo con la nueva directora Administradora de Vialidad Nacional, Patricia Rodríguez."Nos reunimos con la nueva funcionaria para que nos contara cuáles son las expectativas por todos los temas inherentes a esa repartición", dijo y agregó que "la preocupación de las provincias es toda la misma: los recursos para ejecutar obras".Luego señaló: "Fuimos escuchados y quedamos en que a corto plazo ella estaría visitando las provincias, o por zonas o por regiones". A ello agregó que también se plantearon "algunos temas técnicos, como el ingreso del asfalto al país que es una preocupación porque no hay aquí producción propia de ese derivado del petróleo"."También se habló de los recursos de las Vialidades. La mayoría, que no es nuestro caso, se financia únicamente con impuesto a los combustibles. En el caso de Entre Ríos no es así porque el gobernador Bordet dispuso que todo lo que sea ruta se financie fundamentalmente con presupuesto provincial", precisó.Párrafo seguido, comentó que "en Entre Ríos, es decir que no hubo paralización de los trabajos. Es una decisión del gobernador seguir con las obras en ejecución"."Otro gran tema que tratamos es el de losy cómo la vamos a tratar en lo que respecta a los recursos", continuó diciendo Alicia Benítez, al tiempo que explicó que "el corredor que hoy tiene Entre Ríos aprobado por nación es la ruta 14 pero tenemos empresas que fabricarían bitrenes en Concepción del Uruguay, en Gualeguaychú y hay empresas madereras, como Masisa, que están interesadas".Más adelante, sostuvo: "Tenemos que integrar corredores para que ellos tengan accesibilidad al nacional. Eso va a implicar que tengamos que hacer algunas obras porque un bitren va a pasar a tener 25 metros de largo e implica cambios desde el giro en una ruta hasta el peso que va a influir en una ruta. Son temas que estamos evaluando y ya transmitimos en Vialidad Nacional que vamos a necesitar infraestructura. Quedamos en que elaboremos una propuesta"."Fue una reunión muy interesante y hoy le transmití al gobernador todo esto que surgió", comentó finalmente la funcionaria entrerriana.