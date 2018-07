El diputado Vitor valoró los anuncios sobre las Fuerzas Armadas

El diputado provincial Esteban Vitor (Cambiemos) valoró la decisión del Presidente: "Este decreto viene a reglamentar y a poner un poco de claridad, en la medida de lo posible. Hoy, el tema de la seguridad interior está reglamentada por ley. Este decreto no modifica la ley".



"Las FF.AA. van a colaborar en la logística cuando esté en juego la seguridad interior, en lo relacionado a la lucha contra el narcotráfico, de los ciberataques y toda modalidad de agresión nueva. Hoy, las Fuerzas Armadas están pensadas para otro modelo, para otra hipótesis de conflicto. Los cuarteles del Ejército están casi sin actividad, a esa estructura que paga el Estado tiene que estar en función del bien común", aseveró a Elonce TV.



En el mismo sentido, dijo: "Me parece muy bien lo que ha hecho el gobierno de Macri, de tratar de darle funcionalidad a las fuerzas armadas, siempre respetando el marco legal. Se va a colaborar en la logística. Apunta más que nada al tema del narcotráfico. Me parece que todo lo que se haga contra el narcotráfico es poco, por lo que esta decisión me parece fructífera". Elonce.com.