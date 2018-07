Este martes empieza el jury al juez Carlos Rossi

El jury es una instancia constitucional que permite remover de su cargo a un juez, en un proceso que otorga todas las garantías constitucionales entre ellas el derecho a defensa.



El abogado defensor de Carlos Rossi, Miguel Ángel Cullen aseveró a Elonce TV: "El jury determinará si existió o no mal desempeño".



Y aclaró: "Lo que se trae a juicio no es el homicidio atroz de Micaela García, sino que se determinará si con el dictado de la resolución, el juez Rossi incumplió o no los deberes de funcionario público".



Al ser consultado sobre si los informes del equipo interdisciplinario son vinculantes, expresó: "Se va a debatir, pero no hay discusión sobre esto; incluso en las propias acusaciones, se reconoce que no tienen el carácter vinculante. A partir de mañana se debatirá si esos informes, estaban redactados conforme a la buena técnica y la legalidad que debe imperar en todo proceso judicial".



Recordó que Rossi, desde el momento mismo en que se formuló la acusación, en diciembre del año pasado, fue suspendido de su cargo.



Rossi ha sido el primer juez de Ejecución de la provincia y se desempeñaba en ese cargo desde aproximadamente, 1996. "Tiene una larga trayectoria, cuando en la provincia se instauran estos juzgados de ejecución", comentó el letrado.



Entre los siete pedidos para el Jurado de Enjuiciamiento -integrado por jueces, diputados y senadores provinciales-, la que presentó la Asamblea de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans (MLTT) incorporó la perspectiva de género. A su pedido, se logró que haya dos testigos "de contexto". En otras palabras, dos especialistas en temas de género aportarán sus conocimientos sobre delitos sexuales. Elonce.com.