Bordet se pronunció por la independencia y autonomía de las provincias

El gobernador Gustavo Bordet instó a "trabajar con responsabilidad y madurez política para encontrar las mejores soluciones para nuestros pueblos", al compartir con sus pares de Santa Fe, Miguel Lifschitz, y de Córdoba, Juan Schiaretti, el bicentenario de la gobernación de Estanislao López.



La provincia vecina conmemoró hoy el bicentenario de la asunción del brigadier General Don Estanislao López como primer gobernador del Estado Autónomo de Santa Fe.



Los mandatarios presenciaron el arrío de la bandera en la plaza 25 de Mayo de la capital santafesina y en la Sala Garay del Colegio de la Inmaculada Concepción, disertaron junto a Pacho O'Donnell sobre "La liga de los pueblos libres y la vocación federalista del brigadier Estanislao López".



Ante la prensa, Bordet sostuvo que "el federalismo no tiene que ser solo una evocación histórica o de nostalgia, sino que tiene que ver con nuestro presente y con las definiciones que en estos tiempos nos llevan a retomar aquellas banderas de plantear el federalismo en su esencia".



"Se trata del federalismo que da independencia y autonomía a cada uno de nuestros estados provinciales para constituir y construir una gran nación. Y esto tiene que hacerse en base a políticas de consenso, a encontrar la sustentabilidad para todos nuestros estados provinciales y que asegure, a partir de ahí, la sustentabilidad de la nación", señaló el mandatario entrerriano. "Estas son las formas de encontrarnos en los tiempos que nos toca vivir, de trabajar con responsabilidad y con madurez política para encontrar las mejores soluciones para nuestros pueblos", subrayó. Por el diálogo y consenso Bordet, por otro lado, aseveró: "Todas las veces que el Presidente nos convoque a los gobernadores vamos a estar. Esa es una nuestra responsabilidad. Pero no vamos a permitir que se vulneren derechos que legítimamente nos corresponden. Entonces estamos para discutir, hay objetivos que compartimos y que entendemos que deben lograrse, como alcanzarse el equilibrio fiscal y esto nos da previsibilidad como nación y como provincia".



Igualmente, el gobernador expresó: "Las provincias estamos en un proceso de ordenamiento. Hoy las provincias somos previsibles, tenemos ese equilibrio, y la nación también tiene que tenerlo. Tenemos que trabajar para lograrlo pero esto no puede ser a costa de sacrificios de derechos sociales, de derechos adquiridos ni resignando recursos que hagan retroceder el avance que hemos tenido para lograr nuestros equilibrios, porque no podemos volver a caer en desajustes que nos lleven a una época que tenemos que superar. Entonces vamos a dialogar y a buscar consensuar un presupuesto para 2019 pero sobre una base muy responsable, que no nos provoque quebrantos que después no podamos sostener". Espacio de reflexión En su intervención junto a Pacho O'Donnell, Bordet agradeció la posibilidad de formar parte de este "espacio de reflexión para conmemorar bicentenarios".



"En nuestros criollos que habitaban nuestras provincias había un sentimiento innato de libertad que iba acompañado de un sentimiento federal. Artigas es quien primero planteó una organización nacional basada en un modelo federal que rompa el monopolio de una metrópolis rica y provincias pobres. En ese sentido se dio el nacimiento de una gesta federal", reseñó el gobernador. "Aquello gestó esta base fundacional para que hoy nuestras provincias puedan tener ese sentimiento federal y estar integradas a una nación, a partir de la autonomía, la independencia en cuanto a la división de poderes", agregó.



El mandatario también realizó una evocación para poder aplicarla a los tiempos actuales y proyectarla al futuro. Y planteó: "El gran debate es de qué manera nos encontramos hoy con un país federal, con provincias autónomas, y cuál es la proyección y la perspectiva a futuro". Sobre el final, agradeció a Pacho O'Donnell "por rescatar muchas partes de la historia que si nos escribían iban a permanecer injustamente olvidadas".