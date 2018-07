Avanzan las gestiones para designar Defensor Nacional del Niño

La tardía integración de la bicameral que deberá elegir al Defensor nacional del Niño, Niña y Adolescente demoró la discusión, pero la senadora nacional por Entre Ríos Sigrid Kunath (PJ) aseguró que existe compromiso para que esta cuestión no se diluya.



"Espero que sí", respondió Kunath al ser consultada sobre si este año podrá conocerse quién será el Defensor del Niño, luego de trece años de espera contados desde la sanción de la ley que creaba esta figura.



"Nosotros hubiéramos querido que la conformación se diera antes, lamentablemente se concretó promediando el año", cuestionó, diferenciando que el Senado "tenía sus miembros elegidos desde hace unos meses, pero faltaba la designación de Diputados".



Al frente de la comisión estará la senadora justicialista pampeana, Norma Durango. En esa provincia ya existe la figura del Defensor del Niño, por lo que la legisladora que preside el comité "tiene un plus en su mirada", consideró la representante entrerriana.



La cuestión es que la designación del Defensor estará en tratamiento durante la segunda parte del año legislativo, con temas urgentes que podrían copar la agenda y generar una nueva dilación en su designación.



"En lo que a mí respecta, y hablo también por la presidenta de la Comisión y los integrantes con quienes venimos compartiendo desde el año pasado, hay compromiso de avanzar en este tema. Tal vez no sea el principal de la agenda legislativa, pero esto no significa que pase a un segundo plano. Lo fundamental es avanzar en esta designación que tiene un porcentaje importante de avance, dado que han quedado 68 inscriptos que cumplimentaron lo exigido en la reglamentación. De ninguna manera este tema será dejado de lado, independientemente de que otros pasen a tener preeminencia, pero no hay intenciones de que se diluya", dijo la Senador a esta Agencia.



"Tanto en la conformación anterior de la comisión (en la actual se repiten varios nombres, entre ellos el de Kunath), hubo un excelente clima de trabajo y mucho compromiso. Se dio un proceso muy interesante el año pasado, se escuchó en audiencias a muchísimas organizaciones que se pudieron inscribir para hablar sobre la temática de la niñez", remarcó.



En el trabajo legislativo de la comisión durante el 2017, se dictó el reglamento con el procedimiento para definir cómo se debe elegir al Defensor y se fijó una partida presupuestaria para la Defensoría.



"La expectativa es grande. Es necesario trabajar sobre esta figura en especial por las dificultades económicas y a la complejización de ciertas problemáticas frente a las cuales tiene que haber dispositivos estatales para proteger a niños, niñas y adolescentes", agregó Kunath.