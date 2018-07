Bordet suma el respaldo de Bahler por la definición de la fecha de elecciones

Foto 1/2 Foto 2/2

Diálogo, consenso, y trabajo conjunto, es lo que la gente nos está pidiendo todos los días", afirmó el legislador.

Luego del encuentro que se realizó este lunes en el Centro de Convenciones de Paraná, Bahler explicó que entre otros temas, hablaron sobre "la definición de la fecha de elecciones que la debe tener el gobernador y el proyecto de reforma electoral, en este sentido le he manifestado que estoy totalmente de acuerdo porque estoy convencido de que esto debe ser así".



Luego, indicó: "Bordet debe plebiscitar su gobierno, tiene que ponerlo a consideración de la gente y nosotros los argentinos somos muy presidencialistas y en este sentido yo creo que está bien elegir en momentos diferentes y que el entrerriano vote por sí mismo; que plebiscite un municipio, un gobierno provincial, los legisladores y así todos aquellos que se expongan en una cuestión electoral".



Bahler explicó que en la reunión con el gobernador hablaron sobre diferentes temas, referidos a política y también institucionales, "no hay que perder de vista que los dos somos de Concordia, nos conocemos hace muchos años, hemos militado juntos y después hemos tenido algunos caminos distintos en política en alguna oportunidad".



"Hemos hablado mucho, me voy contento en esta reunión porque creo que hemos acordado cosas importantes, siempre trabajando, proyectando para adelante. Diálogo, consenso, y trabajo conjunto, que es lo que la gente nos está pidiendo todos los días y lo que tenemos que empezar a transitar los políticos", completó.