El concejal Gainza confirmó que su pedido de licencia es sin goce de sueldo

El concejal Emanuel Gainza confirmó que su pedido de licencia, que abarca un lapso hasta que se expida la Justicia, es sin goce de sueldo.

El Concejo Deliberante de la capital entrerriana, trata este lunes, el pedido que fue presentado el 2 de julio, y que no pudo ser tratado con anterioridad, ya que no fue derivado a tal fin por la presidencia del cuerpo.

El cuerpo legislativo de Paraná, es quien debe aprobar o no su pedido de licencia por el lapso de una semana y sin goce de sueldo, señala un comunicado enviado a este medio.

Para que los concejales se "expidan favorablemente", el proyecto deberá tratarse sobre tablas. Para esto, es necesario que diez concejales acompañen dicho tratamiento y que abran la posibilidad a que sea votado este mismo lunes. Una vez conseguido eso, los ediles tratarían la solicitud de la licencia de Gainza.