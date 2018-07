Agmer Paraná: "Estamos trabajando, lo hicimos durante el receso también"

Desde Agmer Paraná, Claudio Puntel, respondió a las fuertes declaraciones del gobernador Gustavo Bordet quien, ante, encomendó a los dirigentes gremiales, "ponerse a trabajar y no seguir de vacaciones".remarcó el sindicalista durante la manifestación que encabezó el sindicato frente a la explanada de Casa de Gobierno."En esta concentración estamos planteando la necesidad de la reapertura de la discusión salarial al gobierno provincial, pidiendo presupuesto para infraestructura, y diciéndoles que vamos a defender a raja tabla nuestro régimen de jubilaciones, que no vamos a permitir tocar un solo punto de ley 8732. También decimos No al Fondo Monetario Internacional y No al recorte presupuestario a las provincias", argumentó Puntel ante"Hace mucho que venimos peleando la crisis a costa del trabajo y el esfuerzo de las comunidades educativas por un Estado que no cumple con sus funciones, porque por el contrario del discurso neoliberal, nosotros consideramos que el Estado tiene una función que cumplir", justificó el sindicalista.Respecto del reclamo por la reapertura de la paritaria docente, Puntel recordó que "el acuerdo salarial fue insuficiente en aquel momento y ahora, con lo que avanzó la inflación, con la devaluación del peso por la estampida del dólar, quedamos muy atrasados"., muy atrasados con respecto a la inflación y amerita volver a discutir, más allá de los acuerdos salariales de aquel momento", insistió el gremialista. "El aumento tendría que haber sido superior a ese 19% que quedó muy atrasado", dijo Puntel.Finalmente, desde Agmer Paraná indicaron que "continúan en estado de alerta ante la intensión de la reforma del sistema jubilatoria, discutiendo las necesidades del sector docente en las escuelas, y a la espera de la convocatoria de Ctera para el congreso nacional para una lucha nacional por las paritarias nacionales".