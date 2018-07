"El control debe ser una ayuda y no un obstáculo", alertó un intendente a Macri

Tras el ajuste que afecta a los cuarteles de Bomberos Voluntarios, el intendente de Villa Elisa y ex presidente de la Federación entrerriana que los nuclea, Leandro Arribalzaga, envió una carta al presidente de la Nación, Mauricio Macri.Pese a ser del mismo color partidario, el Frente Cambiemos, el intendente entrerriano explicó al gobierno nacional que está de acuerdo en el control estricto que debe ejercer el Estado sobre el uso de los fondos que establece la Ley 26987 (modificación de la Ley 25.054, de bomberos voluntarios), pero remarcó que"Quienes son bomberos voluntarios son quienes arriesgan su vida para salvaguardar a otros, muy claro y representativo es el lema: 'nada nos obliga, sólo el dolor de los demás'. Cuando más allá de las banderías políticas, religiosas o de cualquier índole hay personas que están dispuestas a dar todo para salvar a otros y al Estado no le cuesta nada, sólo recibe el beneficio, entiendo se los debe acompañar", dijo el dirigente.Al respecto, Arribalzaga remarcó que esos recursos se precisan ya que el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios está compuesto por 45.000 hombres y mujeres bomberos y 12.000 directivos distribuidos en más de 1.000 cuarteles de diferentes ciudades: "Estos cuarteles están diseminados en todo el territorio nacional y su fuerza humana está integrada por personas con un gran matiz de actividades que dejan su vida al servicio de los demás (podemos contar profesores, profesionales, changarines, obreros, estudiantes, entre otros), quienes no cobran jamás por realizar la tarea. Estos voluntarios se capacitan para estar a la altura de las necesidades de sus vecinos".Un cuerpo de bomberos voluntarios "es una sociedad sin fines de lucro, que tiene por objeto acudir al rescate de cualquier persona que necesite y se sostiene mediante el esfuerzo de sus vecinos y directivos con aportes de subsidios, donaciones y la realización de beneficios como festivales, rifas o venta de tortas fritas, lo que dificulta de sobremanera conseguir recursos", replicóBomberos atiende las 24 horas de los 365 días del año, "es una de las instituciones o ONG mejor reconocidas por la sociedad", que debe proveer la protección adecuada mínima a un hombre o mujer bombero "lo que es sumamente costoso y al día de la fecha representa unos 170.000 (casco, capucha ignifuga, guantes, botas y equipos autónomos y de comunicación), es decir, para cubrir 45.000 bomberos se requiere 7.650.000.000 y a eso se suma que todos los elementos tienen vencimiento de uso, ya que después de un plazo pierden poder de protección". Además, apuntó que a eso hay que sumarle el costo de funcionamiento y mantenimiento de equipamientos como autobombas, mangueras, etc.