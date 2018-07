Senador, sobre el aborto: "Mi posición es la más cómoda porque no soy mujer"

"Yo sé que mi posición es la más cómoda porque no soy mujer", admitió Braillard Poccard en un tramo de la entrevista con NA, al tiempo que admitió que algunas de las exposiciones en el plenario de comisiones le generaron "dudas" sobre su postura.



Además, detalló sus objeciones al proyecto y contó que su hija de 13 años utiliza el pañuelo verde que identifica al reclamo de aborto legal y que él respeta su postura, al tiempo que explicó que "una de las enseñanzas del debate es que es posible poder convivir" con miradas distintas.



A continuación, los principales pasajes de la entrevista de NA a Pedro Braillard Poccard:



- NA: ¿Cómo resumiría su postura frente a la legalización del aborto? .

- PBP: Tengo una íntima convicción y hasta ahora no la cambio porque todos los argumentos que he escuchado me pueden introducir dudas y en la duda estoy a favor de la vida. Entiendo que la persona en gestación debe ser cuidada y protegida por la sociedad desde el momento de la fecundación que es cuando empieza el proceso evolutivo. Al margen de eso creo que el proyecto adolece de algunas cuestiones que me parecen preocupantes.



- ¿Cómo cuáles?.

- Discrepo con quienes dicen que el médico no puede hacer objeción de conciencia si trabaja en el sistema público, porque la objeción de conciencia la tenemos todos como individuos.

Tampoco estoy de acuerdo con que no se permita la objeción de conciencia institucional, porque hay instituciones financiadas y propiedad de entidades religiosas que dogmáticamente están en contra de la interrupción voluntaria del embarazo. Y otra cuestión que me preocupa es cómo está tratado el tema del embarazo producto de violación y la autorización de abortar superadas las 14 semanas con la sóla presentación de una declaración jurada ante el médico.



- ¿Pero ese punto no se apoya en el fallo sobre aborto no punible de la Corte Suprema?.

- Sí, pero esto significa que el que termina asumiendo la responsabilidad de hacer una práctica abortiva en un embarazo que ha pasado las 14 semanas es el profesional, quedando absuelta de toda responsabilidad la Justicia, que pienso que debiera intervenir en un proceso sumarísimo. El criterio está basado en el fallo FAL y por lo que yo pude ver de ese caso no hace mención al plazo del embarazo y habla del Estado. En esta ley es todo el sistema de salud pública y privada y estamos forzando la interpretación del caso según mi opinión, lo estoy estudiando todavía.



- En una de las reuniones comentó que su hija usa el pañuelo verde. ¿Cómo es esa relación? ¿No trató de convencerlo?.

- Mi hija tiene 13 años, es chica todavía. Cuando me pidió si le podía conseguir un pañuelo yo me lo planteé, pero después dije ´no, mi hija lee mucho y tiene que saber que yo respeto su opinión´ y le llevé un pañuelo de regalo que me dio una militante. Eso también me habilitó a dialogar con ella, no trato de convencerla -además, no creo que lo logre (risas)- pero sí conversamos, nos hemos sentado con el proyecto. No es un problema, son puntos de vista distintos.



- ¿Dentro del bloque Cambiemos es así de pacífica la convivencia también?.

- Yo me siento a conversar con este tema con senadores que son opositores pero que en esto coincidimos, y senadores de nuestro bloque conversan con senadores de la otra posición y también logran acuerdos, lo que quiere decir que es posible poder convivir. A los temas hay que afrontarlos y debatirlos sin agresión, sin menospreciar al otro. Y yo sé que mi posición es la más cómoda porque no soy mujer.



- ¿Tiene en cuenta eso, la dimensión de género?.

- Sé que es así, pero yo no elegí mi sexualidad, es lo que me tocó, entonces es más fácil para mí (el rechazo al proyecto) Pero no puedo dejar de pensar en ese tercero y muchas de las senadoras que defiende esta causa son mujeres y defienden con mucha vehemencia su postura y basadas en el conocimiento y en los argumentos.



- ¿Cree que de aquí al 8 de agosto puede cambiar, si no su postura personal, su voto?.

- No. A esta altura no. El artículo 1 del proyecto decía que toda mujer tendrá derecho a la interrupción voluntaria del embarazo hasta 14 semanas, después cambiaron el orden porque algunos diputados pusieron como condición que aparezca primero lo del Código Penal. En realidad esto empezó como una despenalización pero terminó siendo una legalización que involucra a todo el sistema de salud pública y privada.

Entonces, cambiaron el orden, pero lo que sigue siendo lo esencial es ese artículo y en eso yo no puedo estar de acuerdo.



- ¿No considera que la situación del aborto en la Argentina debe tener una respuesta?.

- Creo que merita que revisemos la situación penal de una mujer que recurre a un aborto porque es una situación extrema, no sé si en este proyecto o con el próximo Código Penal, donde somos un grupo grande que tenemos el compromiso de revisar este tema. La realidad demuestra que prácticamente no existen condenas por aborto. Entendiendo que la mujer está en un momento muy difícil cuando se encuentra ante un embarazo no deseado.



- ¿Como se explica la oposición de un legislador a este tema cuando escucha explicaciones de científicos y juristas?.

- Yo puedo hablar por mí. Debo decir que hay ponencias muy buenas, de excelentísimo nivel, dignas de una clase de universidad, tanto a favor como en contra. Algunas exposiciones sí me han generado dudas. No en el tema sanitario, porque estoy absolutamente seguro que las situaciones que se plantean son perfectamente solucionables con políticas de prevención. El embarazo adolescente, que es un problema muy presente, se soluciona con prevención, más educación.



- Sin embargo hasta ahora no se ha hecho o no ha funcionado, ¿por qué ahora sería distinto? .

- Toda cuestión deja algo positivo. Va a haber un antes un después de este debate, no tengo dudas, porque este debate pone a la luz una serie de problemas que existen. Esto nos va a obligar a todos, los que tenemos más responsabilidad o menos, a dedicarnos más a este tema. Pero reitero, de las causales que se esbozan, yo no veo que no puedan ser evitables. Estoy absolutamente de acuerdo en ayudar en el tema de la prevención, educación sexual, yo fui ministro de Salud de mi provincia cuatro años y siempre trabajé en ese tema.





