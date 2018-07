Empresas de EE.UU buscarán oportunidades de inversión en Entre Ríos

El gobernador Gustavo Bordet se reunió en la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires con autoridades de Advanced Leadership Foundation, y acordó la realización de misiones comerciales de empresas de Estados Unidos a Entre Ríos.De la reunión participaron el ministro de Economía, Hugo Ballay; el diputado provincial Martín Anguiano; y los representantes de Advanced Leadership Foundation: Jorge Brown, vicepresidente a nivel mundial, y Gustavo González, manager en la Argentina.Tras el encuentro, Jorge Brown informó que acordaron "realizar la primera misión comercial de empresas estadounidenses a la provincia de Entre Ríos". Y precisó: "Es una propuesta sumamente dinámica, donde vamos a traer entre 15 y 25 empresas americanas en búsqueda de oportunidades de inversión extranjera directa a la provincia de Entre Ríos".Brown dijo que se trata de una propuesta estudiada, "que se realizará en los próximos seis o siete meses, donde haremos un estudio donde veremos cuáles son las verdaderas oportunidades de inversión que existen en la provincia de Entre Ríos".En ese sentido, añadió: "Analizaremos con las asociaciones comerciales, las uniones industriales, el gobierno y empresarios en particular para conocer de fondo las oportunidades que ofrece la provincia para luego hacer una investigación en Estados Unidos y poder traer empresas que estén verdaderamente interesadas en ello"."Las empresas no vendrán en búsqueda de oportunidad de inversión, sino que vienen ya con las oportunidades de inversión encontradas y vendrán para tratar de cerrar acuerdos comerciales. Es inversión extranjera directa, que en un momento como este es más importante que nunca".Brown explicó que la Fundación se contacta con asociaciones nacionales y cámaras de comercio: "Hacemos estudios de mercado específicos, tanto regionales como de empresas en particular, y una vez que identificamos sectores en conjunto con la provincia de Entre Ríos nos entrevistamos con cientos de empresas en Estados Unidos para tratar de ofrecerles estas oportunidades, porque son ellas las que toman la decisión de venir, pagan sus propios gastos, toman sus propios días y estamos hablando de empresas que están realmente interesadas en invertir en la provincia".

Gustavo González explicó, por su parte, indicó que ya han tenido experiencias similares en España, Gibraltar y Orense. "En Argentina comenzamos este año teniendo misiones comerciales en San Juan y La Rioja", destacó. Y agregó que estas misiones tienen la particularidad de ser inversas, "no es el argentino el que busca los inversores a sus países, en este caso Estados Unidos, sino que el inversor norteamericano viene aquí pagando su pasaje y estadía, lo que demuestra de por sí un interés en el posible inversor en el espectro de posibilidades que puede encontrar en el país. Eso ya marca una diferencia con las típicas inversiones habituales"."Buscamos que se pueda invertir en empresas de la economía sustentable, ya que lo que la fundación especialmente hace en Argentina y en el mundo es fomentar la economía verde, promoviendo inversiones a empresas que están dentro de ese espectro", puntualizó.Por último, González resaltó que "estas empresas generarán mano de obra entrerriana, aportando capital, que es lo que toda empresa necesita, sobre todo en rubros como los sustentables que a veces están un poquito dejados de lado, y no son los que generan masividad de inversiones, pero es lo que buscamos promover. Es lo que genera puestos de trabajo, crecimiento económico".