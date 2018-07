Triaca y la multa millonaria a Camioneros: "nadie está por encima de la ley"

El ministro de Trabajo, Carlos Triaca, justificó hoy la decisión de aplicar una multa de más de 800 millones de pesos a la Federación Nacional de Camioneros, al sostener que "nadie está por encima de la ley".La cartera laboral multó a los camioneros por considerar que incumplió una conciliación obligatoria en diciembre pasado.Tras esa medida, el secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, dijo que el gremio se declaró "en estado de alerta y movilización"."No hay espacio para la impunidad, no me importa lo que diga Pablo Moyano, tiene que cumplir con la ley como cumplen todos los argentinos", enfatizó Triaca.En declaraciones radiales, el ministro señaló que Camioneros "tiene que pagar la multa y después recurrirla"."Muchos se envuelven en banderas ideológicas y no están preocupados por la realidad de los trabajadores", se quejó Triaca.Trabajo detalló que la multa deriva de "una sanción de 4.430 pesospor cada uno de los 182.797 trabajadores afiliados, arrojando un total de 809.790.710 millones de pesos".La sanción se atiene a lo establecido por la ley 25.212 a raíz "del incumplimiento de la conciliación obligatoria dictada el día 26 de diciembre de 2017", la cual "fue constatada por inspectores de la cartera laboral", puntualizó el Ministerio.La conciliación había sido dictada en el marco de una disputa entre el Gobierno y los choferes de camiones, que incluyó paros y movilizaciones.