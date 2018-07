El Gobierno impulsará que las empresas puedan aportar en las campañas

El secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez, confirmó hoy que el proyecto de ley para regular el financiamiento de los partidos políticos que enviará al Congreso permite aportes de las empresas a las campañas electorales, que actualmente están prohibidos."En 2009 se prohibieron los aportes a las campañas por parte de personas jurídicas y lo que continuó ocurriendo es que las empresas siguieron aportando pero en negro", dijo Pérez.En declaraciones a Radio Continental, el funcionario del Ministerio del Interior señaló que a pesar de que la ley actual lo prohíbe "las empresas siguieron aportando pero eso no estaba declarado en ningún lugar"."Nos parece un mal resultado visto diez años después. Queremos que haya habilitación de personas físicas y jurídicas, todo bancarizado y controlado por la Justicia", señaló el secretario.Pérez precisó que en el proyecto de ley enviado al Congreso se fijan "límites" para esos aportes de empresas ya que "nadie puede aportar más del 2 por ciento del límite total que tiene una campaña"."No puede haber una empresa que financie totalmente una campaña porque hay un límite por persona física o jurídica", explicó.El funcionario ratificó que se busca la "bancarización absoluta" de los aportes de campaña, "impidiendo aportes en efectivo".Explicó que se busca "controlar quiénes son los donantes con una identificación clara y fehaciente" y que para eso es importante la "eliminación del aporte en efectivo".Este jueves, en diálogo con periodistas acreditados en la Casa Rosada, el funcionario nacional había precisado que la iniciativa será presentada los próximos días en la Cámara de Diputados y señaló que, pese a que hubo diálogo con distintos bloques, es un proyecto que plasma la visión del Poder Ejecutivo."Tuvimos conversaciones durante el año en Diputados y Senado. No tuvimos una posición uniforme, por eso decidimos que sea una iniciativa del Poder Ejecutivo y que se debata en el Congreso", manifestó.En ese sentido, el ex diputado reconoció que "seguramente va a haber diferencias con algunos puntos del proyecto", pero remarcó que "se van a establecer mejores mecanismos de control, transparencia y bancarización absoluta de los aportes".