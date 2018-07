Provincia y nación trabajan para definir el Presupuesto 2019

Formas de trabajo para acordar el Presupuesto

El ajuste en la provincia

El ministro de Economía Hugo Ballay informó que "el proyecto de Presupuesto de 2019 y contemplar dentro del mismo las pautas exigidas por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional", fueron los temas abordados en la reunión con los ministros Nicolás Dujovne y Rogelio Frigerio."La conclusión de esta primera reunión es que nos llevamos alguna información y cuál es la forma de trabajo que propone el gobierno nacional, en comunidad con lo que los gobernadores han dicho, que el objetivo es poder llegar a aprobar ese instrumento fundamental que es el presupuesto. En nuestro caso, defendiendo los intereses de los entrerrianos y cada provincia lo planteó de la misma forma", ahondó al respecto el ministro. Y detalló que "de 300 mil millones, 200 mil serían a costo del gobierno nacional y 100 mil a distribuir entre las provincias".El encuentro desarrollado en el Salón de Los Escudos de Casa Rosada reunió a los ministros de Economía de Córdoba, Osvaldo Giordano; de Chaco, Cristian Ocampo; de Salta, Emiliano Estrada; de San Juan, Roberto Gattoni; de Tierra del Fuego, José Labroca; y el secretario de Hacienda de Tucumán, Rolando Steimberg, con los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne, del Interior, Rogelio Frigerio, los secretarios de Hacienda, Rodrigo Pena, y de Provincias, Alejandro Caldarelli, y el subsecretario de Relaciones con Provincias, Paulino Caballero."De la reunión surgieron distintas alternativas. Como positivo, la posición de los ministros del gobierno nacional reconociendo que a partir de ahora ellos están abiertos a la respuesta de cada uno y obviamente todavía les falta cerrar con otras provincias", puntualizó además Ballay."Una vez que ellos tengan cerradas reuniones de estas características con la totalidad de las provincias, seguramente continuará una segunda reunión donde podremos expresar cada uno de los que concurrimos con realidades totalmente distintas", adelantó el ministro. "No es la misma la realidad de una provincia del sur con una del norte o de la región centro, entonces cada una va a analizar la reunión de hoy y a partir de ahí seguramente se contribuirá a llegar un proyecto de Presupuesto que pueda ser aprobado en la Legislatura", continuó."Un grupo de provincias justicialistas habitualmente hacemos reuniones, y seguramente haremos una ronda entre ministros para ir delineando en forma conjunta, cada uno con los intereses particulares de cada una de sus provincias, para llegar al gobierno nacional con algo, si se puede consensuado entre nosotros mucho mejor", señaló.Ballay observó que "el ajuste repercute". No obstante, aclaró: "En el qué todavía no porque puede hablarse de la obra pública, de subsidios, de transferencias corrientes que afectarían programas sociales y de salud. De toda esta amplitud nos llevamos la tarea de poder darle forma y que esa reducción que puedan ir del gobierno nacional a las provincias, afecte lo menos posible".En este punto, el ministro trajo a colación las palabras del gobernador Gustavo Bordet, y aseguró: "Ninguna variable de ajuste va a pasar por un trabajador ni por los programas sociales o de salud. Sobre eso tendremos que trabajar".