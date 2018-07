Las frases más destacadas de la conferencia del Presidente

Las frases más destacadas

El presidente Mauricio Macri aseguró que el objetivo del Gobierno es "bajar la inflación y el plan firmado con el FMI va en esa dirección". Prometió que para el año que viene "va a bajar más de diez puntos" el Índice de Precios.Además, dijo que no prevé frenar la rebaja prevista a las exportaciones de soja, a pesar de una recomendación en ese sentido formulada por el FMI."Enfrentamos una tormenta, pero vamos a retomar el crecimiento", confió Macri en una conferencia de prensa realizada en la residencia de Olivos."No creo que (esta tormenta) termine como otras crisis del pasado"."La inflación va a bajar más de 10 puntos el año que viene"."Bajar la inflación sigue siendo una prioridad"."Tenemos que tener un Estado que gaste menos"."Hemos cuidado el salario de los trabajadores, las paritarias son libres, y cada sector se irá acomodando, en el Estado estará limitado por los recursos que tengamos"."A la velocidad que aumenta Vaca Muerta vamos a ser exportadores netos de gas y en cuatro o cinco años exportaremos petróleo"."Creemos en la integración del país con el mundo. Los países que más se integraron fueron los que más crecieron"."Es importante fortalecer este perfil exportador. La exportación es central para el futuro del país y del Mercosur"."Las autoridades de Télam entendieron que había superpoblación de empleados"."No sólo sacamos retenciones al campo, no creo que la retención sea un impuesto inteligente que contribuya con el futuro"."Si aprobamos el Presupuesto vamos a estar más cerca de ese equilibrio y vamos a estar más fuertes para lo que venga desde afuera"."Si queremos consolidar el crecimiento hay que resolver el Presupuesto"."Se inició una auditoría, tengamos paciencia y tiempo. El juez (Sebastián) Casanello está investigando. Hay que transparentar los aportes (en referencia a las presuntas irregularidades en los aportes a la campaña de Cambiemos)"."Hay que entender la diversidad de opiniones, abrí el debate porque creo que es parte del crecimiento (en referencia a la despenalización del aborto)"."Hay una Argentina que se sigue moviendo más allá de esta tormenta. No nos va a llevar a una crisis como las del pasado. Trabajando juntos el futuro será realidad".