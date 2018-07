En aniversario del atentado a la AMIA, reclaman "que se pueda llegar a juicio"

, la DAIA renovó este miércoles su reclamo por Justicia, le exigió al Gobierno "acciones concretas" y afirmó que la falta de esclarecimiento de la muerte del ex fiscal Alberto Nisman es una consecuencia directa "de la impunidad de los criminales extranjeros".Al ser consultado por".Dlugovitzky recordó que fue durante la Presidencia de Néstor Kirchner que "se decidió la creación de una fiscalía especial, con un solo tema, la causa Amia. En menos de tres años el fiscal Alberto Nisman hizo una investigación muy importante, donde determina las acusaciones contra los ciudadanos iraníes, denuncias que son tomadas por la Cancillería, el juez Canicoba Corral e interpol"."Luego vino lo del memorándum, que de hecho la justicia argentina sentenció la inconstitucionalidad del mismo, luego viene la investigación que lleva adelante el fiscal Nisman que denuncia que este memorándum tenía un trasfondo que era el de darle impunidad a los iraníes que estaban acusados", hizo hincapié.Dlugovitzky recoró que luego "días después de presentar la denuncia Nisman fue asesinado. Por suerte, tras la apelación que hace la Daia, años después, se ordena la investigación de la denuncia de Nisman. En el segundo fallo dice que Nisman fue asesinado y que a este hecho lo cometieron por la denuncia".Al ser consultado sobre si espera que haya justicia, el representante de la DAIA Paraná, aseveró: "Uno siempre espera justicia. Lamentablemente hoy se convierte la justicia en algo intangible, como hablar de la felicidad, que puede ser o no. Hay fiscales y jueces que trabajan bien y otros que no. Ojalá que podamos llegar a ese juicio donde, con todas las reglas procesales de nuestro país, los acusados estén frente a un juez y sean condenados".