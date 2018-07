Macri sobre el aborto: "Abrí el debate porque es un camino de crecimiento"

"Pienso que lo importante es valorar lo que estamos logrando: algo que era tabú, que no se podía hablar, lo estamos debatiendo como corresponde. Quiero reiterar que el camino del debate tiene que ser en el marco del respeto, de escuchar al otro y entender la diversidad de opiniones y visiones. Y espero que termine de esa manera", sostuvo el Presidente en alusión a la discusión que se desarrolla en el Senado.Al ser consultado sobre los dichos de Carrió, quien había señalado a la prensa que él había permitido el debate sobre el aborto legal porque consideraba que el proyecto iba a ser rechazado, el jefe de Estado evitó entrar en polémica y no aludió a su socia de Cambiemos."Estos debates enriquecen y no hay que tenerles miedo. Lo peor es creer que no estamos en condiciones. Los argentinos hemos madurado mucho", completó en conferencia de prensa desde la Quinta de Olivos.NA