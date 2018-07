Atentado en AMIA: Reclamaron a Macri que "denuncie en forma concreta" a Irán

Saben quién fue

Al cumplirse 24 años del atentado a la AMIA, los familiares de las víctimas cuestionaron el Memorándum con Irán y le reclamaron al presidente Mauricio Macri que "denuncie en forma clara y concreta" a ese país como responsable del hecho.Mario Averbuch, padre de una joven de 20 años que murió por la explosión, cuestionó duramente el Memorándum al considerar que "la máxima autoridad del Ejecutivo se arrodilló ante los terroristas" al firmarlo."Sin que nada lo justificara, política o judicialmente, pasamos del reclamo más duro a besarle los pies a los terroristas", criticó.Averbuch opinó que el pacto fue "un momento vergonzoso para el país" y dijo que los ex funcionarios que participaron en el acuerdo, "si todavía les da la cara, le tendrán que explicar a la Justicia por qué lo hicieron".De igual manera, Zbar había reclamado en su discurso "nunca más confiar en una potencia extranjera no democrática, que oprime a su pueblo, discrimina a las mujeres, castiga brutalmente a las minorías sexuales y se proclama enemiga de las libertades occidentales, negadora del genocidio nazi y del derecho de Israel a existir"."Hay que decirlo con mucha fuerza y claridad: sabemos quiénes tomaron la decisión de poner la bomba y quiénes la ejecutaron.Sabemos que en agosto de 1993, en la ciudad iraní de Mashad, se reunieron algunas de las máximas autoridades para decidir el atentado a la AMIA", apuntó el titular de la mutual.Por otra parte, Averbuch se dirigió al presidente Mauricio Macri: "Solicitamos que denuncie en forma clara y concreta a la República Islámica de Irán como país que decidió y mandó a ejecutar el atentado, tal como lo probó la justicia argentina", reclamó."Desde hace mucho venimos escuchando discursos en las asambleas generales de las Naciones Unidas en las que se denunciaron los atentados, para que el organismo intervenga en un diferendo entre dos países miembros, se debe hacer una presentación formal. Mencionar el pedido en un discurso sirve solo para que los medios lo tomen", subrayó.A 24 años del atentado a la AMIA, las autoridades de la mutual judía realizan esta mañana un nuevo homenaje a las víctimas y reiteraron el pedido de extradición de los principales sospechosos iraníes."No podemos permitir que los acusados Rabbani, Velayati, Ahsgari, Fallahijan, Rezai, Vahidi y Soleimanpour puedan traspasar las fronteras de su país, donde se los abriga y protege, con tanta impunidad. Tenemos que hacer más para atrapar y traer a los acusados a que sean juzgados aquí, en suelo argentino y por la ley argentina vigente", sostuvo el actual presidente de la entidad, Agustín Zbar.El referente de la comunidad judía pidió "el involucramiento de todo el Gobierno nacional" para lograr capturar a los responsables del hecho."La Argentina debe hacer más para lograr la solidaridad y el apoyo de la comunidad internacional, pues no es la única nación democrática que ha sufrido el terrorismo", señaló Zbar.Decenas de personas llegaron a la sede de la mutual judía, ubicada sobre Pasteur al 633, en el barrio porteño de Balvanera, para recordar a los fallecidos en el ataque terrorista de 1994.Estuvieron presentes el jefe de Gabinete, Marcos Peña; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el ministro de Ambiente, rabino Sergio Bergman, y el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, entre otros funcionarios.El acto fue conducido por el periodista Luis Novaresio, y uno de los oradores fue el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.Los familiares de las víctimas encendieron una vela por cada uno de los muertos, mientras que Sara Garfunkel, madre de Alberto Nisman, prendió otra en memoria de su hijo, el fallecido fiscal que estaba a cargo de la causa AMIA.A su turno, Almagro sostuvo que el atentado a la mutual "nos hace sentir el horror cerca" y resaltó que "la sociedad entera no puede tolerar la impunidad" de los responsables."Somos todos argentinos y somos todos judíos cuando recordamos a las personas que murieron a causa de una expresión brutal del odio", señaló el secretario general de la OEA.El referente internacional aseguró que "la Argentina no está sola" ya que "todos los países están obligados a colaborar" con el esclarecimiento del ataque: "El encubrimiento o la impunidad son otro golpe a los familiares de las víctimas", manifestó Almagro."Es también cobarde tolerar expresiones antisemitas, contra el pueblo o la historia judía. Todos los Estados de este continente tienen la obligación jurídica y moral de no permitir que eso suceda", agregó.Luego, en la pantalla gigante montada en el escenario se reprodujo un video que recreaba la historia de Sebastián Barreiros, la víctima más joven del atentado, y su mamá Rosa.El material audiovisual mostraba en dibujos lo que contaba la mujer, quien aquel 18 de julio de 1994 perdió a su hijo, que en ese momento tenía solamente 5 años. Fuente: (NA).-