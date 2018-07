La provincia acordó financiamiento del CFI para sectores productivos

Días atrás, el gobernador Gustavo Bordet estuvo en el Consejo Federal de Inversiones y acordó una línea de créditos por 40 millones de pesos para empresas productoras que deban exportar.Juan José Ciácera, titular del CFI, manifestó aque "hablamos del contexto internacional, nacional y provincial. Me dijo que había una gran posibilidad para las pequeñas y medianas empresas de la provincia para exportar. Nos pusimos a trabajar y firmamos un convenio de 40 millones de pesos, que tiene una tasa de interés del 2,5%".En ese sentido, confirmó que cada empresa podrá disponer de 150 mil dólares. "Lo interesante es que podrán pagar todos los insumos que necesiten, los gastos de aduana. Recién cuando cobran la exportación le devuelven el dinero al CFI. El plazo es elástico", aseguró.Será para empresas, como por ejemplo, de producción de arándanos, avícolas, lácteos, cítricos, ganaderos, laboratorios de medicamentos y otras líneas de producción.Por su parte, el gobernador Gustavo Bordet, informó aque "la provincia tiene la característica de tener una diversidad de economías regionales y existe una necesidad de poder contar con una línea de créditos que apoye al sector exportador, porque es justamente donde generamos nuestras propias divisas, más en este momento. Este convenio nos pone a la vanguardia del resto de las provincias para poder avanzar en el sector exportaciones".Además, dijo que "quiero destacar que sumado a esta línea de créditos para exportaciones en las provincias, tiene créditos otorgados a través del CFI por más de 200 millones de pesos. Están destinados a líneas que tienen que ver con emergencia, que hasta son de tasa 0,0%, y pasamos varias emergencias: inundaciones y sequías. Hay también una línea dedicada a jóvenes emprendedores, otro al sector turístico que necesitábamos redinamizarlo"."Esto forma parte de una política que tenemos en la provincia de apoyar a nuestros sectores productivos con líneas de créditos propios. Esto forma parte de una estrategia de dar las herramientas necesarias a nuestros productores para que sigan desarrollándose la actividad en su diversidad y sosteniendo las fuentes de empleo, que son muy necesarias en todo nuestro territorio", agregó.Asimismo, planteó que "hay que generar un desarrollo económico a través de la obra pública para tener sostenibilidad del empleo, mejor calidad de vida y desarrollo económico"."En la provincia estamos prácticamente en equilibrio fiscal y el próximo año será un perfecto equilibrio. No queremos perder esto que tanto nos costó y no queremos resignar recursos que legítimamente nos corresponden", finalizó.