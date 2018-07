Diputado propone realizar las PASO y la elección general en el mismo día

El diputado justicialista Gustavo Guzmán presentó un proyecto de reforma electoral que incluye las denominadas elecciones simultáneas, en el que propone que en el mismo acto eleccionario los partidos puedan definir sus candidatos y a la vez, se elija al ciudadano que va a desempeñar ese cargo. "Es una herramienta que aportamos al debate de la reforma de la ley electoral", indicó el dirigente del solanismo paranaense, quien ingresó ayer su proyecto por la Secretaría de Diputados, pese al receso legislativo."Es un aporte al debate, a la discusión, hay que fortalecer a los partidos políticos y la identificación de los candidatos en la comunión de plataformas electorales, en una elección simultánea se acerca al espíritu partidario de unidad y de concepción de modelo", reiteró el diputado al ser consultado en diferentes radios de Paraná."En 2015 se modificaron algunos artículos de la ley Castrillón para permitir el pegado de más de una boleta a la candidatura. Por ejemplo, un gobernador con más de un candidato a intendente, como se dio en varios lugares de la provincia. El bloque de radicales pidió que saliera por unanimidad y se fijó una fecha en la ley que es el artículo Nº2 que habla de las PASO el segundo domingo de agosto"."Esto sigue vigente al día de hoy. En el proyecto del gobernador, que tomé de guía para presentar este nuevo aporte a la discusión, habla de la posibilidad de que el gobernador fije la fecha. Consideramos que no habría inconvenientes en que el gobernador fije la fecha porque es una cuestión política, no es institucional. Es una discusión que se tiene que dar en otro lado, no necesariamente en la legislatura", precisó a RD 99.1."Decimos que es una elección simultánea, conocida como ley de lemas, porque en realidad la general y la interna se hacen en el mismo acto. Se va a dejar en claro cuáles son los modelos y candidatos que adhieren a tal o cual modelo y se van a poder legitimar los votos a través de los partidos políticos y no de las personas", dijo según publicóEste mecanismo permite "poner al partido como la herramienta fundamental a la hora de hacer política independientemente de una candidatura, y se podrán proponer diferentes fórmulas para presentar propuestas a la sociedad".Guzmán entiende que el tema de la reforma electoral no es prioritario en la agenda pública, pero considera que lo suyo es un aporte al sistema electoral de la provincia, "que puede ser lo más beneficioso y representativo para elegir candidatos", indicó."Lo diferente es lo relativo a la simultaneidad de las elecciones, el resto es como lo presentó el gobernador en el Senado en cuanto a fecha, boleta única de papel y la instrumentación en general", resumió el legislador.