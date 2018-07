A 10 años del "voto no positivo", Moreno volvió a cargar contra Lousteau

"Él era el ministro de Economía. Él fue el que la escribió, el que la publicó, el que la defendió y el que cometió el yerro técnico", indicó.



En la madrugada del 17 de julio de 2008 y luego de 128 días consecutivos de lockout patronal por parte de las entidades del campo, el entonces Vicepresidente se rebeló a la voluntad del Gobierno del Frente para la Victoria que integraba y tras un empate en cantidad de votos, le dio el agónico triunfo a la Mesa de Enlace con su famoso "voto no positivo".



A partir de allí, la relación de Cobos con Cristina Kirchner se quebró definitivamente, mientras que Lousteau ya había salido eyectado del Gobierno meses antes, luego de protagonizar una dura interna con funcionarios de aquel Gobierno como el propio Moreno.



Tras evocar aquellas jornadas de agitación política, Moreno tildó a Lousteau de "mentiroso" por haber asegurado cuando era ministro a la entonces presidenta Cristina Kirchner que la 125 "estaba consensuada" con los productores rurales.



"Martín Lousteau es un mentiroso, típico de radical, mentiroso que en la mesa presidencial dijo algo que no tenía que decir", recalcó.

Y agregó: "Es un bestia que no sabe aritmética de la secundaria".



Luego señaló que el nombramiento de Lousteau como ministro fue "un error" de Cristina.



Para el ex funcionario kirchnerista, "el conflicto" entre el peronismo y el de "las mil familias" terratenientes que se agudizó hace diez años a partir del proyecto de retenciones móviles al campo "sigue vigente".



"El conflicto con la oligarquía hoy sigue vigente, esa grieta no tiene solución, las de las mil familias", dijo en declaraciones a Radio Nacional.



Al recordar la crisis generada por el paro agropecuario -que en el momento más álgido del enfrentamiento Cristina Kirchner caracterizó como "piquetes de la abundancia"- Moreno reconoció que el Gobierno que él integraba "confrontó innecesariamente con todo el campo al mismo tiempo" y que eso le supuso un "costo" político.

