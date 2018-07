CRA denunció la transferencia de recursos del campo a la industria

El complejo agroindustrial argentino exporta por USD 30.000 millones de dólares anuales mientras el déficit industrial es de USD 36.000 millones, por lo que se sigue produciendo una transferencia de recursos de un sector al otro, según advirtió hoy el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Dardo Chiesa.Consideró que la Argentina "enfrenta una difícil situación económica, un déficit fiscal insostenible que venimos arrastrando hace 70 años y ha llegado el momento de tomar una decisión donde el camino se bifurca".Para Chiesa, hay sólo dos posibilidades para enfrentar la coyuntura: "Seguir con las viejas recetas de emisión y endeudamiento o cambiar definitivamente en lo que debe ser gastar lo que podemos pagar".Dijo que "sólo en la provincia de Buenos Aires, se gastan 17.000 millones de dólares en su sistema de suplencias para los docentes, no es sostenible".Alertó que "regímenes de promoción como el de Tierra del Fuego que representa, por sí solo, la mitad de las retenciones a la soja, son ejemplo de la transferencia de recursos no sólo de un sector a otro si no de una región a otra"."Esto también debe ser estudiado o por lo menos debatido", sostuvo Chiesa.Consideró que "el camino que nos queda es achicar el gasto y promover las exportaciones. De esta manera se generará empleo genuino en el interior y aumentará la mano de obra y se agrandará el ingreso de divisas".Propició la "reducción del gasto público tanto en Nación, como así también en Provincia y Municipios, y también en los poderes judiciales y legislativos, donde nunca parece asomar signos de austeridad".Recomendó una "profunda revisión del sistema impositivo hacia un esquema que premie la inversión y el empleo y no castigue a los emprendedores y exportadores"."No podemos seguir haciendo más de lo mismo. La ruta del déficit finalmente margina a los de menos recursos, que es justamente a quien se dice defender", aclaró.Precisó que "la pobreza se combate con educación y pleno empleo, empleo digno que genere bienestar y confianza".