Inhabilitaron a Miguel del Sel para ejercer cargos públicos por seis meses

El humorista Miguel del Sel, integrante del trío Midachi, y excandidato a gobernador de esta provincia por el macrismo, en 2015, fue inhabilitado por la Justicia Federal por seis meses para ejercer cargos públicos. La medida alcanza también a Norberto Principato, extesorero del PRO, y a Diego Barreto, intendente de la localidad santafesina de Funes, miembros de la conducción partidaria provincial.

Según el juez Reinaldo Rodríguez, hubo irregularidades en el balance partidario presentado en 2012 respecto de las elecciones de 2011. El magistrado señaló que las presentaciones "impiden conocer en forma completa y real el origen y destino de los fondos de campaña".



En el fallo, Rodríguez remarcó que el partido "no presentó los extractos bancarios de las dos cuentas declaradas y registradas en el Banco de la Nación Argentina, por lo que no se pudo hacer un análisis de las mismas".

Asimismo, no figura la acreditación del origen y/o destino de los fondos recibidos para la campaña, lo que atenta contra la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos.



La fundamentación de la decisión judicial se sustenta en el artículo 63 inciso b de la ley 26.215, que indica que "el presidente y el tesorero del partido y los responsables políticos y económico-financiero de la campaña serán pasibles de inhabilitación de seis (6) meses a diez (10) años" cuando "no puedan acreditar debidamente el origen y/o destino de los fondos recibidos".



En los comicios de 2011, Del Sel resultó segundo. El socialista Antonio Bonfatti fue electo gobernador, en una ajustada elección. Cuatro años más tarde, Del Sel se enfrentó a Miguel Lifschitz y terminó segundo con apenas 1776 votos de diferencia. Con Macri en el gobierno, el actos fue designado embajador, cargo que desempeñó hasta abril de 1027.