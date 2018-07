Bordet: "El ajuste no puede hacerse a costa de los sectores más vulnerables"

La Expo Feliciano

Obras para Feliciano

El gobernador Gustavo Bordet ratificó este sábado en Feliciano quey recordó? que? el gobierno provincial ya se viene haciendo cargo de programas sociales, de viviendas y de salud que antes dependían del gobierno nacional, y que esto también debe "computarse como parte del esfuerzo"."Estamos dispuestos a sentarnos a dialogar, como lo hemos hecho siempre, pero no a resignar recursos que legítimamente nos corresponden", aseguró el mandatario sobre las metas a las que deberán ajustarse las provincias tras el acuerdo entre el FMI y el gobierno nacional.El gobernador estuvo este sábado en el norte entrerriano para dialogar con los emprendedores que desarrollan la sexta Edición de la Expo Feliciano Produce Moda y recorrer los diferentes stands que muestran el proceso productivo y cultural de las organizaciones populares que apoya el gobierno provincial.También le entregó a la intendenta Silvia Moreno el decreto por el cual se adjudica la obra del colector cloacal, estación elevadora y lagunas de tratamiento, primera etapa, por más de 21 millones de pesos."Estamos esperando la convocatoria que hace semanas atrás dijo el Presidente que iba a realizar con los gobernadores, hasta ahora no hemos tenido ninguna charla. Lo que sabemos es lo que aparece en los medios periodísticos", admitió Bordet."Nosotrosporque es la base para el ordenamiento, pero hay que ver sobre qué se cimienta ese equilibrio fiscal.", señaló.y eso significa que hay provincias, como Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el agua está subsidiada, al igual que el transporte y la energía energía eléctrica", apuntó.Mencionó las cuestiones que desde Nación han dejado de hacerse y que las ha afrontado la provincia con fondos propios como construcción de viviendas a través de un programa provincial, planes de salud sexual y reproductiva, o de maternidad e infancia, y de medicamentos. "Hay cosas de las que ya nos estamos haciendo cargo. Entonces, eso también tiene que computarse como parte del esfuerzo", sostuvo el mandatario.Reiteró que ", no hemos despedido a nadie. Lo que hicimos desde el inicio de gestión fue congelar la planta de personal para que no haya nuevos nombramientos, y el gobierno nacional lo está haciendo ahora".Bordet dijo que cuando presentaron la temporada turística en Buenos Aires se incluyó la Expo Moda de Feliciano y luego de verla en la Plaza Mansilla el año pasado, quiso estar en esta oportunidad. "Es una muestra de una importante calidad y son productos que tienen la tradición de varias generaciones pero también tienen la innovación de los tiempos modernos, es decir que uno encuentra en un abrigo además de una prenda, calidad", resaltó."Es importante que se conozca en el resto de la provincia lo que se hace en Feliciano que es muy bueno y que volveremos a hacerlo en Paraná como el año pasado para el día de madre que fue todo un suceso y que no se conocen en las grandes ciudades", expresó el gobernador.El encuentro regional se realiza en la Escuela Nº1 de San José de Feliciano. Se trata de una iniciativa que crece año tras año, promocionando y dando valor a la producción textil regional.La iniciativa propone conocer prendas textiles con diseños propios, productos alimenticios locales con el compromiso y trabajo de productores y emprendedores felicianeros, quienes han apostado a una producción organizada y asociada, a partir de la formación de grupos cooperativos. El gobierno provincial, a través de la Secretaría de Turismo y Cultura, impulsa este tipo de eventos que son la cara visible de un proceso productivo y cultural. Por otra parte, es de particular interés de esta gestión, hacer que las localidades del centro norte entrerriano formen parte de la oferta turística provincial.En la oportunidad el gobernador entregó a la intendenta el decreto por el cual se adjudica la obra del colector cloacal, estación elevadora y lagunas de tratamiento, primera etapa, por más de 21 millones de pesos.Al respecto Bordet dijo que en un mes estaría en marcha la obra y que la próxima semana se estará firmando el contrato de inicio con la empresa en Casa de Gobierno. "Considero muy importante contar con los proyectos para ir avanzando, cuando se planteó el tema de la laguna parecía difícil lograrlo por los montos pero cuando se empieza a trabajar, hacer las reservas presupuestarias y planificar llega luego la oportunidad de ponerlo en marcha como en este caso", indicó el gobernador.También se refirió a la obra de la Terminal de Feliciano y comentó que el proyecto ejecutivo se hizo a través de Cafesg que ya está terminado. "Hablamos de una obra de 40 millones de pesos que buscaremos la fuente de financiamiento. Está el compromiso de hacerla, no porque se me ocurra sino porque en cada ciudad los intendentes y legisladores son los que van diagramando lo que la ciudad necesita. Trabajaremos en conjunto para concretarlo, de esta manera alcanzaremos los resultados".Luego, habló de la nueva escuela cuyas obras están paralizadas. "Rescindimos el contrato con la empresa porque no cumplió y ahora estamos haciendo el nuevo trámite licitatorio para retomar los trabajos porque queremos retomarla. Está en un 50 por ciento y pretendemos tenerla terminada para el año que viene porque es una decidia tener una obra paralizada teniendo los fondos", afirmó Bordet.Comentó que están trabajando con la diputada y la senadora del departamento en obras como las cloacas de San Víctor "que es una necesidad. Son cosas elementales para un pueblo. Y estamos trabajando fuertemente con el cierre norte energético que ya comenzó y se consiguió el financiamiento que faltaba por lo que la obra está asegurada".Y por último sostuvo que "tenemos el compromiso de repavimentar las rutas 1 y 2. Están previstas como prioritarias entre las obras viales porque son dos conectores que cierran todo el norte de Chajarí, Feliciano y La Paz. Para la primera está terminado el proyecto por 200 millones de pesos. Y mientras avanzamos a buen ritmo con el enripiado de la 18".También estuvieron presentes la senadora Miriam Espinoza; la diputada Ester Gonzalez; la secretaria de Turismo y Cultura, Carolina Gaillard; la titular del Instituto Becario, Claudia Gieco; y la esposa del mandatario Mariel Ávila.