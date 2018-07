La Mesa de Enlace analizó el proyecto de Ley de Comunas

Dirigente de las entidades del campo se reunieron para analizar varios proyectos legislativos. Fue con participación de los Diputados Vitor y Viola. Ley de comunas, ordenamiento territorial, consorcios camineros y ley de suelos, entre otros temas. Reiteran el pedido de audiencia a Bordet y manifestaron que no existe dialogo con el gobierno entrerriano.



Las cuatro entidades agropecuarias se reunieron para analizar proyectos legislativos que tienen estrecha relación con las actividades del sector. Estuvieron presentes los diputados Esteban Vitor y María Alejandra Viola (Cambiemos), con quienes analizaron los contenidos de los proyectos de comunas, el relacionado al ordenamiento territorial, la propuesta de conformación de consorcios camineros y ley de suelos, entre otros asuntos que se encuentran para ser abordados por la legislatura provincial. Precisamente FARER hace una semana atrás reunió a legisladores para intercambiar y conocer sobre estos temas, de modo que trasladó a la mesa de hoy la posición de la entidad que reúne a rurales distribuidas en todo el territorio entrerriano.



También se evaluó la resolución judicial en Gualeguaychú que autoriza a los comercios a vender fitosanitarios, generando un revés en la medida de restricción que impuso el gobierno municipal de esa ciudad.





"No existe diálogo con el gobierno entrerriano"



Tras el encuentro en Paraná, el titular de FARER, Raúl Boc hó, sostuvo que se volvió a solicitar una audiencia en carácter de urgente al Gobernador Gustavo Bordet. El pedido no ha encontrado respuesta desde hace meses, recordó, manifestando "no existe diálogo con el gobierno entrerriano" que ignora al principal sector productivo de la provincia, representado por las cuatro entidades que integran la Mesa de Enlace.