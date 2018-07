Realizarán reparaciones generales en la escuela "Provincia de Santa Fe"

Foto 1/2 Foto 2/2

El vicegobernador Adán Bahl encabezó la apertura de ofertas para la reparación general del edificio de la escuela N° 11 "Provincia de Santa Fe", de la ciudad de Paraná. "Es nuestro deber atender a nuestras escuelas y cuidar los espacios donde los chicos viven buena parte de sus días", expresó Bahl.



"Hay que valorar el empuje de las autoridades de la escuela. Se pusieron al frente de las gestiones para lograr esta obra", comentó el vicegobernador, quien explicó que: "Hoy conocemos las propuestas de los interesados en realizar la obra. Vamos a poner en valor el edificio de la escuela y en una instancia posterior, vamos a encarar la restauración de los murales que tienen un valor patrimonial significativo".



Además, Bahl expresó que "hace más o menos 3 meses, el equipo directivo me contó cuáles eran las urgencias que tenía ese edificio escolar. Enseguida organizamos una reunión con el ministro de Planeamiento de la Provincia y la gente de Arquitectura y nos movilizamos para buscarle una solución. La escuela Santa Fe no es una escuela muy antigua, pero guarda un hermoso patrimonio cultural que es parte de la memoria colectiva de Paraná y si lo cuidamos y lo valoramos, también será parte del capital cultural de las futuras generaciones".



Por su parte el Secretario de planeamiento, infraestructura y servicios, y coordinador general de la Unidad Ejecutora Provincial, Marcelo Richard, destacó "el trabajo que el gobierno provincial viene realizando en materia de infraestructura escolar en la ciudad de Paraná, con 11 obras en ejecución en diferentes establecimientos escolares".



En particular, Richard se refirió a la obra de la escuela Santa Fe y expresó su satisfacción con el proyecto: "esta intervención es una respuesta concreta a las demandas de la comunidad educativa que viene solicitando estas obras para mejorar las instalaciones del establecimiento. Estos trabajos complementan otras obras menores que ya realizamos durante los primeros meses del año", aclaró.



Finalmente, Evangelina Blazón, directora de la escuela, expreso que "hoy nos vamos muy contentas porque todos los que formamos parte de esta hermosa escuela vamos a poder apreciar las mejoras que hoy necesita para que la podamos ver como nosotros soñamos, verla linda y verla bien". Y agregó: "Toda la comunidad de la escuela trabaja para ofrecer a los alumnos una mejor calidad e igualdad en los aprendizajes, fomentando el espíritu solidario, participativo y cooperativo basado en una educación integral, que atienda a una formación en valores éticos y morales".



El proyecto

El proyecto comprende la reparación e impermeabilización de la cubierta y medianera sur, donde se extraerá la membrana existente, se procederá a la limpieza y restauración de la base para colocar una nueva membrana de asfalto con foil de aluminio.



En los interiores se restaurarán los muros mediante un repintado de las superficies de las aulas, el salón de actos y los sectores donde funciona la administración. También se repararán los pasillos y lugares de acceso.