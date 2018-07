"Hay que modernizar los sistemas electorales", dijo la diputada Viola

El gobernador Gustavo Bordet recibió a la diputada Viola este viernes en su despacho. Analizaron distintos aspectos de la reforma electoral que impulsa el Poder Ejecutivo de la provincia y que se encuentra en discusión en el Senado. También repasaron obras para La Paz.



"Si lo vemos desde el punto de vista de lo que la reforma implica hacia afuera, me parece que hay que ir siempre por modernizar los sistemas electorales y este va por ese camino", señaló Viola a la salida del encuentro, y agregó: "Ojalá algunos cambios se puedan plasmar para este 2019, y los demás quizás queden para el 2023".



La vicepresidenta segunda de la Cámara Baja saludo varios aspectos de la reforma, a los que consideró "positivos", y puntualizó que "el hecho de ir por una boleta única va a facilitar mucho en la elección". "Pero tenemos que acostumbrar e ir educando al ciudadano para esta nueva forma de votación", aclaró.



En cuanto a la paridad de género, advirtió que "no está saldada la discusión", pero que "desde la banca de la mujer es un tema en el que venimos insistiendo y no ha tenido tratamiento legislativo aún, así que nos parece oportuno".



Además, reconoció que hay puntos que están generando observaciones hacia dentro de los partidos políticos" y señaló que "uno de ellos es el de la representación de las minorías". "Cada partido político tiene su propia carta orgánica", observó Viola.



Obras para La Paz



En el encuentro con el mandatario también se abordó el tema de la planta potabilizadora de La Paz. En ese sentido, la legisladora expresó su alegría porque "el gobernador nos dio la noticia de que en 15 días se estaría concretando la firma del contrato con la empresa adjudicataria de la obra".



"Estamos en la previa para la firma del contrato con la empresa que va a trabajar sobre la planta potabilizadora en la ciudad de La Paz, una obra muy esperada por los vecinos. Tuvimos un primer inicio truncado con la primer licitación que no pudo ser, y ahora estuvimos afinando detalles con el gobernador", subrayó.



Viola destacó además que esta "es una obra de gran importancia, atendiendo a que en La Paz tenemos agua de pozo, que le significa mucho costo a la ciudad, con el tratamiento que conlleva y el gran problema que trae para su potabilización".



"Esto es una buena noticia en estos tiempos donde las obras te traen, no solamente una mejor calidad de vida para la ciudad, sino también fuentes de trabajo", finalizó.