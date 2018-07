"Compleja" situación en Salud por recortes de programas nacionales

"El componente Salud atraviesa una situación compleja", confirmó a Elonce TV, la ministra Sonia Velázquez, cuando se le consultó por las consecuencias del ajuste que está llevando adelante la gestión del presidente Mauricio Macri.



Es que los programas sanitarios que son financiados por la Nación soportan un severo recorte que obligó a la Provincia a disponer de partidas especiales para evitar su parálisis.



"No podemos suspender programas muy sensibles que garantizan la salud de la población", justició la ministra, al detallar los "esfuerzos" que se realizan desde la cartera que dirige.



"Nación nos ha recortado y a la fecha nos adeuda un importante presupuesto en concepto de herramientas de gestión, como el programa Incluir Salud que comprende 33 mil beneficiarios a los que no les podemos suspender ni medicación oncológica, ni tratamientos de hemodiálisis", explicó.



Y continuó: "En lo que va del año, no hemos podido concretar la transferencia de Nación a provincia del Programa Médicos Comunitarios, y eso repercute en una situación de vulnerabilidad porque es un programa que hace más de 14 años que está incorporado en Entre Ríos.



"Hemos duplicado partidas presupuestarias, tanto a hospitales como centros de Salud, y hacemos las erogaciones presupuestarias mensuales de las drogas oncológicas que proveía Nación", remarcó.



"Nuestro gobierno tuvo que prepararse con recursos económicos extraordinarios para hacer frente a obligaciones que estaba llevando adelante el gobierno nacional", sentenció la ministra Velazquez, al tiempo que valoró "al hospital público como único oferente de la atención sanitaria" en relación a la crisis que enfrentan obras sociales y prepagas.



Punto aparte, mencionó que desde el ministerio se elevó una advertencia a Vialidad Nacional por la cantidad de siniestros registrados sobre Ruta 18. (Elonce)