Despedidos en Unilever: Prolongan por cinco días la negociación

Las expectativas estaban puestas en el mediodía de este jueves, cuando vencían los cinco días hábiles de prórroga que había dictado la Delegación local de la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos luego de los primeros 15 días de conciliación.



Además, en el cambio de turno de las 14 iban a ingresar algunos de los despedidos que todavía no acordaron condiciones con la empresa. Por lo que, teniendo en cuenta algunas escenas violentas que se dieron al comienzo del conflicto entre los trabajadores y la seguridad de la empresa, también se esperaba con expectativa ese horario.



Pero esta mañana las partes, la firma del Parque Industrial y el Sindicato de trabajadores Químicos y Petroquímicos, solicitaron formalmente y mediante carta la prórroga de las negociaciones, y Trabajo dictó nuevos cinco días hábiles en forma extraordinaria "por pedido expreso de las dos partes", explicó Ángel Cabezas, responsable de la Delegación laboral local.



"Ambas partes pidieron, mediante un escrito que dejaron en la mesa de entrada (de Trabajo) para que la conciliación obligatoria se prorrogue. La misma no se puede volver a prorrogar, porque ya se prorrogó por cinco días, por lo que las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio para el próximo jueves 19 a las 10 de la mañana, indicó Cabezas.



"Las partes coinciden, por lo tanto nosotros, de oficio, concedemos una semana más para que sigan negociando. Porque no son solamente los despidos, también hay otras cosas que están conversando. Por lo tanto extendimos ese plazo de común acuerdo", agregó.



Según informa El Día, de los primeros 21 empleados diez aceptaron los ofrecimientos de Unilever para quedar totalmente desvinculados de la misma.