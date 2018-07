Solanas pidió que se auditen recursos nacionales destinados a Bomberos

El diputado nacional Julio Solanas (FpV-Entre Ríos) manifestó su preocupación ante el incumplimiento del gobierno nacional de la Ley N° 25.054 de transferencia de recursos a Bomberos Voluntarios e hizo un pedido a la Auditoría General de la Nación (AGN) para que audite las cuentas correspondientes, a fin de conocer por qué no se transfirieron los recursos necesarios desde 2017 a la fecha. En el mismo sentido presentó un Proyecto de Resolución que tiene como objetivo que el Ejecutivo informe sobre esta situación y dar visibilidad a la preocupante situación de desfinanciamiento que atraviesa el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, debido a la falta de transferencias de fondos de parte del Ejecutivo Nacional.



"Esa falta de recursos impide que los más de 1.000 cuarteles del país puedan brindar a la comunidad el servicio de seguridad siniestral, y mantenerse en funcionamiento para salvar las vidas y los bienes de los argentinos en todo el territorio nacional", destacó el legislador. En el mismo sentido, alertó que esta situación "pone en riesgo dos derechos humanos básicos y trascendentales como el derecho a la vida y a la integridad física, no sólo de quienes integran el cuerpo de Bomberos sino también de la comunidad en general".



Bomberos en estado de alerta

Los Bomberos Voluntarios de la República Argentina se declararon en junio pasado en estado de alerta "ante la inminente imposibilidad de brindar a la comunidad el servicio de seguridad siniestral" por la falta de cobro de los fondos correspondientes al Estado Nacional. Ello impide a los más de 1000 cuarteles del país mantenerse operativos y en funcionamiento para salvar las vidas y los bienes de los argentinos en todo el territorio nacional.



En los fundamentos del proyecto, Solanas resalta que "el interés de los cuerpos de bomberos emplazados a lo largo de todo el territorio nacional, no es menor, atento que las sumas previstas en el presupuesto han tenido como objeto la posibilidad de equiparlos y proteger sus vidas, de brindarles los mejores elementos que permitan la prestación de un servicio en beneficio de la comunidad, aspecto que se logrará además garantizando la debida capacitación de sus integrantes".



Pedido de Auditoría

Además, como integrante de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas ?que se encarga de revisar las cuentas del Estado- presentó ante la Auditoria General de la Nación (AGN) un pedido de auditoría de gestión de los recursos que hacen al sistema nacional de bomberos voluntarios, desde 2017 a la fecha.



En su solicitud, el legislador entrerriano pide auditar "especialmente lo que refiere a la cuenta de recaudación de todas las compañías aseguradoras del país que hacen su aporte obligatorio del cinco por mil a la Superintendencia de Seguros de la Nación para efectivizar las correspondientes transferencias a las Federaciones, Asociaciones y al Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios en el marco de lo establecido por la Ley N°25.054".