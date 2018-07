Gobierno no homologará acuerdos salariales que incluyan sumas no remunerativas

El Gobierno resolvió hoy no homologar acuerdos o convenios de trabajo que fijen sumas salariales o aumentos no remunerativos, con el objetivo de "resguardar los recursos genuinos destinados a la seguridad social".La decisión -que entrará en vigencia dentro de 30 días- se tomó a través de un decreto del Ministerio de Trabajo publicado en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Mauricio Macri, del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y del ministro de Trabajo, Jorge Triaca."El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social no dará curso, ni homologará o registrará, en el marco del procedimiento de negociación colectiva previsto en la Ley N° 14.250, aquellos convenios colectivos de trabajo y/o acuerdos con similares efectos que contengan sumas o conceptos de naturaleza salarial sobre los que las partes acuerden otorgarle carácter no remunerativo", según el texto oficial.Además, la Casa Rosada aclaró que la medida "alcanza a los planteos administrativos que formulen los interesados al invocar la existencia de una homologación tácita del instrumento convencional".La homologación de cada acuerdo salarial es indispensable para que tengan vigencia, y ahora quedó planteado un conflicto, ya que la mayoría de los gremios que ya cerraron paritarias firmaron con componentes salariales no remunerativos, que no son tenidos en cuenta para las contribuciones a la seguridad social.Trabajo justificó esta medida al señalar que "se observa que en diversos convenios colectivos y acuerdos salariales, se otorgó carácter no remunerativo a determinados conceptos, cuando éstos, por su naturaleza, revisten carácter remuneratorio".En consecuencia, afirmó: "Resulta necesario, en resguardo de los recursos genuinos destinados a la seguridad social y a fin de garantizar la sustentabilidad del régimen previsional, normalizar dichas prácticas convencionales".