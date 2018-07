El Gobernador Bordet llamó a "no resignar lo que nos corresponde"

Generar vínculos

Reclamar los derechos

La hora del federalismo

Proyectarse al futuro

Defender la historia

Junto al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, el mandatario entrerriano rindió homenaje a Francisco Ramírez en la localidad de Río Seco. Fue en el 197° aniversario de su asesinato. En ese marco, Bordet destacó la unión de los gobernadores y llamó a "no resignar lo que nos corresponde"."Estar aquí, además de rendirle este justo homenaje a Francisco Ramírez, significa seguir trabajando juntos para tener mejores provincias y una mejor República Argentina como nos merecemos", remarcó.Además sostuvo que Ramírez fue "un visionario, alguien que le dio una estructura a nuestra provincia, que la pensó para el futuro y no sólo para la coyuntura que existía en ese momento. Estar aquí significa recorre ese periplo, acompañar una epopeya histórica y romántica".Acompañado por una nutrida delegación de jóvenes estudiantes de ambas provincias, artistas, historiadores, legisladores y funcionarios, los gobernadores de Entre Ríos, Gustavo Bordet, y de Córdoba, Juan Manuel Schiaretti, homenajearon al caudillo entrerriano Francisco Ramírez al conmemorarse el 197º aniversario de su asesinato, en la localidad cordobesa de Río Seco.En ese marco, Bordet habló de la necesidad de "generar vínculos entre la historia y el presente para no seguir resignando lo que legítimamente nos corresponde". También reiteró la importancia de "seguir trabajando juntos para tener mejores provincias y una mejor República Argentina"."Esto tiene que ver con nuestra actualidad y los desafíos que se nos presentan todos los días para llevar adelante estas banderas federales que no son sólo declamativas", continuó Bordet y recordó el escenario en el que libró sus batallas Ramírez, en el que hay "una ciudad rica como Buenos Aires y provincias pobres que era donde se producía la mayor parte de las materias primas". "Poco ha cambiado en el tiempo", lamentó el mandatario.En esa línea sostuvo que "es necesario siempre reclamar esos derechos que legítimamente nos corresponden a las provincias argentinas" y subrayó: "Hay que hacerlo con la convicción que formamos parte de un gran Estado Nacional".Seguidamente explicó que "estar hoy en San Francisco de Chañar y conmemorar esta gesta histórica significa renovar un compromiso de trabajo en conjunto, como lo hacemos hoy con Juan (Schiaretti) y también con la provincia de Santa Fe en la Región Centro; y también con el conjunto de los gobernadores cuando ponemos lo mejor de cada uno de nosotros para lograr el mejor resultado en el orden nacional".Por otra parte, destacó el "fervor patriótico y entrerriano" que se vivió en la jornada, e indicó que "la posibilidad de rendir un merecido homenaje a quien fuera nuestro primer gobernador, pero también a quien trabajara por el federalismo argentino cuando se sentaron las bases de nuestra Patria".Ese "fue el motivo de la vida de Pancho Ramírez", explicó Bordet, "por el cual batalló y defendió, y entró a la ciudad de Buenos Aires después de la Batalla de Cepeda. Federalismo que plantó una bandera para quedarse en nuestra Patria", remarcó.Por su parte, Schiaretti se mostró "conmovido" por "esa voluntad que mostraron los entrerrianos de venir hoy a rendirle un homenaje a uno de sus máximos próceres, como es Pancho Ramírez"."Nos conmueve, porque recorrieron más de 900 kilómetros para venir a decirle a Pancho Ramírez: Entre Ríos está presente. Sus figuras, sus memorias están presentes en la construcción de una gran provincia y su aporte a la construcción de la Nación argentina, como es Entre Ríos", continuó el mandatario cordobés.Schiaretti también dijo que "es importante que nuestra Patria siempre escuche lo que viene de la historia, siempre reconozca a sus próceres y a sus obras", porque "reconociendo a los héroes sabrá por qué estamos en el lugar que estamos y cómo proyectarse al futuro"."Este monumento que es un homenaje a Pancho Ramírez, significa también la voluntad del pueblo de Córdoba de reconocer a los caudillos federales; y significa también la voluntad de defender siempre el federalismo", porque "si hay algo que debe caracterizar siempre al interior de la Argentina, es la defensa del federalismo", subrayó."Es hora del federalismo en la Patria Argentina, es hora de las provincias, es hora de que todo el país pueda crecer mancomunadamente, del brazo y sin olvidarse de ninguna región de la Patria", concluyó.En tanto, el intendente de Concepción del Uruguay, José Eduardo Lauritto, agradeció al gobernador de Córdoba "su gesto de abrirnos su corazón" y contó que "venimos de un departamento (Uruguay) del cual acompañan siete intendentes y legisladores". Además destacó la presencia de "los establecimientos educativos que tienen que ver con el nombre de Francisco Ramírez o el Supremo Entrerriano, como lo designamos nosotros"."Siento una gran alegría porque Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos se hayan integrado y que también lo hayan hecho desde el lugar de la cultura y de la historia", continuó Lauritto y recordó que "somos reconocidos y admiradores del pueblo cordobés". Por último reivindicó al gobernador Bordet, a su par Schiaretti y al ex gobernador Jorge Busti "por el hecho de defender la historia".Además de los gobernadores Bordet y Schiaretti; y del intendente de Concepción del Uruguay, José Lauritto; estuvieron su vice, Martín Oliva; y el ex gobernador, Jorge Busti. También participó el diputado provincial Gustavo Zavallo; el asesor Cultural, Roberto Romani; concejales, funcionarios, autoridades educativas, representantes del Instituto Ramiriano y una delegación de docentes, directivos, alumnos y padres de establecimientos escolares. Acompañaron además, los intendentes de San Francisco del Chañar, Marcelo Eslava; y de Villa de María del Río Seco, Ramón Flores.

Acto conjunto

Coraje y patriotismo

El acto se produjo en el monumento que los gobiernos de Córdoba y Entre Ríos levantaron en 2010 en homenaje a quien fuera el primer gobernador de Entre Ríos, Francisco Ramírez, muerto de un disparo en los campos de Río Seco, Córdoba, en 1921, cuando tenía apenas 35 años.Hoy las autoridades descubrieron las placas como "piedra angular del Federalismo Entrerriano" que serán colocadas posteriormente en el Monumento y que narran parte de la vida de Pancho Ramírez y de su defensa del Federalismo como partido para el cimiento democrático de nuestra Nación."El General Francisco "Pancho" Ramírez, falleció en este mismo lugar, donde los últimos dragones de la muerte acompañaron al creador de la República de Entre Ríos con el propósito de extender los dominios de aquella construcción política que aspiraba a una organización democrática y federal para todas las provincias Unidas del Río de la Plata, dejando tan lejos del solar nativo una estela de coraje y patriotismo que debemos imitar cada día, tratando en lo posible que ese ejemplo viva en los hogares, en las aulas y en cada rincón de la amada provincia, como una estrella de fe y esperanza para las generaciones futuras", dijo en aquel momento el historiador, periodista y escritor entrerriano, hoy asesor Cultural de la provincia, Roberto Romani.