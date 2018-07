"Rompamos las cadenas que nos impone el acuerdo de Macri con el FMI"

Política Nuevas movilizaciones en rechazo al acuerdo del gobierno con el FMI

Con la consigna "La patria no se rinde", dirigentes de la oposición y actores vinculados con el kirchnerismo encabezaron una nueva protesta frente al Obelisco en repudio al acuerdo entre el Gobierno y el FMI. En esta ocasión, difundieron un documento, titulado "la independencia no se negocia", el cual fue leído por los actores Gerardo Romano y Carolina Papaleo, con consignas contra los empresarios, el ajuste de tarifas, y reclamando por la legalización del aborto."Rompamos las cadenas que nos impone el acuerdo de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional que solo nos asegura una miseria planificada", continuó. "Rompamos las cadenas del brutal endeudamiento que nos condena a generaciones y generaciones de argentinos a seguir pagando el negocio de unos pocos. La deuda externa contraída por el presidente Macri es ilegal e ilegítima e inconstitucional y solo ha servido para engrosar el bolsillo de las grandes corporaciones, entonces compañeros, que la paguen ellos", advirtió.Romano también enfatizó que "hay que poner fin a la especulación, tenemos que nacionalizar la banca y tenemos que perseguir a los evasores que multiplican sus ingresos mediante cuentas ubicadas en paraísos offshore", pidió "implementar el control de cambio" y "nacionalizar el comercio exterior para que las multinacionales no transformen nuestra riqueza en sus ganancias".Por otro lado, exigió "mantener viva la búsqueda de los 44 tripulantes del ARA San Juan", y en ese sentido resaltó que "sus familiares y el pueblo debemos saber la verdad, por qué no aparece el submarino, donde está, en qué circunstancias se perdió o lo perdieron".En su discurso, Romano se opuso "a la utilización de las Fuerzas Armadas para controlar la seguridad interior, las Fuerzas Armadas deben limitarse a defender nuestra soberanía y no constituirse en un ejercito de ocupación en contra de su propio pueblo".Por su parte, Papaleo sostuvo que "vamos a romper las cadenas de la apropiación de nuestros recursos estratégicos en manos de empresas multinacionales, los recursos de nuestros suelo, subsuelo y espacio aéreo son propiedad de la nación"."Rompamos las cadenas de los patrones que alientan desde el gobierno una reforma laboral que intenta retroceder 100 años en los derechos conquistados, debemos conquistar en paritarias libres una victoria sobre la especulación de los que gobiernan que ha disparado la inflación, debemos destrozar la reforma jubilatoria que destrozó a nuestros jubilados, es necesario actualizar el ingreso popular", añadió."Rompamos las cadenas del ajuste sobre las tarifas de los servicios públicos, el gobierno pretende que nosotros financiemos las ganancias de las empresas cuyos gerentes asaltaron el Ministerio de Energía, hay que frenar el tarifazo", siguió Papaleo."Rompamos las cadenas del patriarcado para que nunca más nadie se atreva a decidir sobre el destino tanto individual como colectivo de nosotras las mujeres. ¡Por el aborto legal, libre y seguro!", demandó Papaleo.La actriz también requirió "que no permanezcan impunes los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel", abogó por los docentes y destacó que hay que "democratizar la información"."Macri ha llegado al gobierno mintiendo, traicionó hasta a sus propios votantes, defendamos la política como la única herramienta transformadora, somos un pueblo digno que debemos ejercitar la memoria y seguir luchando para alcanzar la independencia", cerró Papaleo.