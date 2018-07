Nuevas movilizaciones en rechazo al acuerdo del gobierno con el FMI

Dos protestas coinciden este 9 de Julio en el centro porteño. Si bien se trata de convocatorias distintas, ambas suceden en oposición al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional celebrado por el gobierno de Mauricio Macri, entre otras cosas.Desde el mediodía, actores y dirigentes vinculados al kirchnerismo se manifiestan en repudio al acuerdo del Gobierno con el FMI.La manifestación se realiza bajo la consigna "La Patria no se rinde", donde vuelven a concurrir con banderas argentinas y convocan a cantar el Himno nacional.Las columnas de militantes con banderas argentinas comenzaron a llegar pasado el mediodía a las cercanías del escenario ubicado en la intersección de las avenidas 9 de Julio y Belgrano, donde se escucharán duras críticas a la gestión de Mauricio Macri, el rumbo económico, y en particular el acuerdo con el organismo internacional, amenizado por shows musicales a cargo de la ex ministra de Cultura, Teresa Parodi, Liliana Herrero, entre otros artistas."Hoy se está verificando en la realidad que el programa del FMI trae consecuencias para los argentinos", afirmó desde ese lugar Roberto Baradel, titular del gremio Suteba."Están llevando a las claras un ajuste brutal, por eso nos tenemos que oponer a esto. Sabemos que la Argentina tiene recursos. La Argentina produce alimentos para más de 400 millones de personas. Somos 40 millones de habitantes y más del 30% está por debajo de la línea de la pobreza, evidentemente la riqueza se la llevan unos pocos", agregó.La Cámpora, la CTA de Hugo Yasky, la Asociación Argentina de Actores, junto a un grupo de artistas K como Paola Barrientos (ex protagonista de la publicidad del Banco Galicia) y Osmar Núñez (los dos oradores de la convocatoria pasada) convocaron vía redes sociales con videos llamando a movilizarse.Se trata de la segunda edición de estas características. La primera fue bajo la consigna "La patria está en peligro", en otra fecha patria: el 25 de mayo, también en el Obelisco.En esa oportunidad, distintos funcionarios, como la vicepresidenta Gabriela Michetti, salieron a criticar duramente la consigna de la marcha.Pero el actor Juan Acosta fue más allá y grabó un video donde señaló que "la patria estuvo en peligro con todo lo que se robaron", en referencia a la gestión kirchnerista. Y ante la nueva convocatoria, volvió a hacerlo, con un irónico video donde le pidió a sus colegas: "Rindan cuentas".En tanto, desde las 12:30, en tanto, agrupaciones como el Movimiento Evita, Libres del Sur, Partido del Trabajo y del Pueblo, Unidad Popular, Vía Campesina, Izquierda Popular, Vamos y Seamos Libres concentraron en Avenida de Mayo y Luis Sáenz Peña para luego marchar a Plaza de Mayo.La consigna es "La Independencia no se Negocia. No al FMI" y postula que "este 9 de julio debemos mantener bien altas las banderas de la soberanía y la independencia. En el actual contexto de un gobierno que recurre al endeudamiento y al FMI, tomando sus recetas de ajuste y exclusión para millones de compatriotas"."Creemos que es tiempo de unirnos para enfrentar las políticas agresivas de Macri y Cambiemos contra la economía de los sectores populares, hundiendo el desarrollo productivo de nuestra nación", señalan los partidos de centroizquierda.Libres del Sur marchará con sus dirigentes Tumini, Ceballos, Victoria, Laura Velasco de Capital, acompañados del dirigente de Barrios de Pie, Daniel Menéndez, publicó