Senador plantea objeciones al proyecto de ley de comunas

Política Juntas de Gobierno de seis departamentos debatieron la Ley de Comunas

El senador departamental por Gualeguaychú, Nicolás Mattiauda (Cambiemos) se refirió al proyecto de ley de Comunas que impulsa el oficialismo provincial, al que consideró "una deuda de diez años con las poblaciones rurales, debido a que la reforma constitucional de 2008 ya las incorporaba", pero planteó una serie de cuestionamientos y alertó que "si no es analizada en profundidad, puede generar serios problemas institucionales a futuro"."Hay una serie de puntos centrales en este tema. Uno es la delimitación de las potestades de cada Comuna en materia de éjido y legislación. Otro es qué Juntas de Gobierno pueden mutar hacia el nuevo formato. Desde mi punto de vista, hay algunas que ya cuentan con las necesidades y características de urbanización y densidad poblacional como para pasar a la nueva categoría. Otras, no tienen demasiado sentido. Esto no puede ser universal. Y en lo que respecta al departamento Gualeguaychú habría que realizar un estudio censal pormenorizado para saber si alguna cuenta con los requisitos básicos, desde el sentido común, para transformarse en Comuna", opinó.Para Mattiauda "hoy los integrantes de las Juntas pueden verse confundidos ante la chance de contar con recursos propios, pero en esta transferencia de recursos y obligaciones que realiza el Estado provincial, reconoce implícitamente al abandono que ha hecho de las poblaciones rurales", al tiempo que contó que "en las permanentes recorridas por esas zonas queda claro que los presidentes solicitan ayuda económica para mejorar los caminos, los centros de salud, entre otras cuestiones básicas. Hoy, si el gobierno entrerriano reconoce la importancia y el valor de las poblaciones rurales, podría mejorar su calidad de vida sólo incrementando las partidas y enfocando mejor los recursos", criticó.El senador por Gualeguaychú agregó que "estamos hablando de transferir responsabilidades a las comunas, pero hay que definir con extrema claridad los alcances de la normativa y sobre qué territorios. En lo personal considero que ciertas materias podrían ser competencia de las comunas como por ejemplo códigos de conviviencia, algunas tasas por servicios, entre otras. Pero no comparto que pueda legislar básicamente sobre el uso del suelo, sobre cuestiones ambientales y los formatos de producción agropecuaria, entre otros aspectos que debieran ser competencia del Estado entrerriano", opinó."Sobre esto el área de Planificación de la provincia viene advirtiendo que es necesario una ley de uso del suelo, para recién después ir sobre los alcances y potestades de las comunas", indicó.Mattiauda aseguró que si esta ley sale sin el necesario análisis, puede afectar seriamente el desarrollo socioeconómico de la Entre Ros y pidió que se discuta "con los pies sobre la tierra". En este sentido reconoció que "los presidentes de las Juntas, quieren comprar máquinas para mejorar la accesibilidad ante el abandono de Vialidad y creen que siendo Comunas, van a poder lograrlo. Y es un engaño, ya que el presupuesto es magro y no van a contar a futuro con la infraestructura ni el personal necesario. Pero con un agravante: no podrán reclamar ya que el gobierno provincia ya les deslindó las responsabilidades. Hoy ni siquiera los municipios, con mayores recursos, pueden hacer frente a los gastos y costos de mantener una estructura estatal. Por eso planteo que seamos cautos, para que esta ley sea realizable y mejore la forma de vida de la gente de estas poblaciones rurales, no que las sumerja aún más en el abandono", enfatizó.Por último, reclamó por una vieja reivindicación de las Juntas de Gobierno como lo es que se las participe de los fondos de la soja: "hoy los municipios se ven beneficiados con el fondo sojero, aún aquellos que no tienen vinculación alguna con el campo. Pero increíblemente ni un peso de esos recursos van a las poblaciones rurales, que es donde se produce, ni siquiera a aquellas que poseen características urbanas. Esto merece ser rediscutido, ya que es otra discriminación a los pueblos del interior de la provincia", finalizó.