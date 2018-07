Habrá una nueva marcha en rechazo al acuerdo con el FMI

En sintonía con la movilización realizada el pasado 25 de Mayo, que había tenido el slogan "La Patria está en peligro", sectores de la oposición volverán a cuestionar la medida del Gobierno durante una fecha festiva, en este caso el aniversario número 202 de la declaración de Independencia.



El acto se llevará a cabo en el Obelisco a partir de las 14 y está previsto que participen partidos políticos de distintas vertientes, movimientos sociales, organismos de derechos humanos y referentes de la cultura.



Respecto a ese último grupo, la convocatoria fue difundida en las redes sociales a través de una serie de videos protagonizados por actores como Alejandra Darín, Carolina Papaleo, Osmar Núñez, Paola Barrientos, Daniel Valenzuela y María Ibarreta, entre otros, así como también el sociólogo y exdirector de la Biblioteca Nacional Horacio González.



"Lo importante es que seamos miles de personas. Hay una convocatoria muy fuerte", remarcó el secretario general de Suteba, Roberto Baradel.



Por su parte, el diputado nacional del Frente para la Victoria Eduardo "Wado" De Pedro advirtió que "el Gobierno de (el presidente Mauricio) Macri quiere poner de rodillas a los argentinos frente al sistema financiero internacional".



"Pero la Patria no se rinde. Este 9 de julio todos decimos no al FMI", señaló el referente de La Cámpora.



El objetivo de la movilización es repudiar y rechazar el acuerdo "stand by" celebrado entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional por 50 mil millones de dólares, con el que la Casa Rosada aspira a fortalecer la posición económica argenta ante la inestabilidad internacional que sacudió al país en los últimos meses.