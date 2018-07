Frigerio: "Vemos un entendimiento en gran parte de la oposición"

"Las discusiones del Presupuesto siempre son intensas. Hasta ahora siempre hemos podido llegar a un acuerdo. En este caso es más complejo porque habrá una reducción importante del déficit fiscal, en línea con los compromisos que asumimos", explicó Rogelio Frigerio.



Para el funcionario, "la buena noticia es que nadie pone en duda la necesidad de arribar" a la meta del Gobierno del 1,3% de pérdida con respecto al PBI y precisó que "lo que empezamos incipientemente a discutir es el cómo".



"Vemos un entendimiento en gran parte de la oposición de la necesidad de la Argentina de terminar con el déficit, hay conciencia en la mayoría de que no se puede vivir eternamente de prestado, como desde hace setenta años", agregó.



Durante una entrevista con el diario Perfil, Frigerio aseguró que este año se va "a reducir más de un punto" esa variable, pero remarcó que "hay que continuar con ese esfuerzo" en el 2019 "a través de un acuerdo con una parte significativa de la oposición".



"Queremos que sea un acuerdo para el desarrollo nacional, que incluya todos los temas que sean necesarios. Los temas que no hemos podido resolver, hasta ahora, en dos años y medio de gestión, en los que hemos resuelto gran parte de los temas que heredamos, pero no todos" señaló.



Por otra parte, el ministro aseguró que "no hubo un reclamo formal" de ningún gobernador para no aplicar el pacto fiscal y recordó que "costó mucho llegar" llegar a ese acuerdo.



"La Argentina tiene una presión impositiva asfixiante, con impuestos que atentan contra la generación de empleo como Ingresos Brutos. En la mesa de discusión se pueden plantear todos los temas, pero queremos respetar lo que acordamos", aclaró.



Por último, el jefe de la cartera de Interior reconoció que "hoy atravesamos una crisis cambiaria", pero sostuvo que el Gobierno está "bien preparados para salir lo más rápidamente posible".