Urribarri: "Lo que va a dejar el gobierno de Macri es tierra arrasada"

Respecto de la situación económica y social que atraviesa el país señaló que "ninguna cortina de humo ni el blindaje mediático pueden ya esconder el desastre que está ocurriendo", al tiempo que criticó duramente la apertura indiscriminada de importaciones que está aplicado el Gobierno Nacional y que ha alcanzado incluso a la soja.



Asimismo, hizo alusión al endeudamiento y que supone "compromisos e imposiciones que van a afectar a amplias mayorías sociales y van a agudizar la marginalidad de sectores que ya están excluidos".



En este sentido, señaló que "nos preocupa ver en qué medida podemos contener a muchísima gente que hoy la está pasando muy mal, aunque sea desde la esperanza". Según explicó, con ese criterio se realizó la semana pasada en Concordia una jornada de reflexión, trabajo y propuestas junto a dirigentes nacionales destacados. "Hay que estar preparados porque lo que va a dejar este gobierno de Macri es tierra arrasada", afirmó y anunció un nuevo encuentro previsto para el próximo 28 de julio en Rosario del Tala con la presencia de Carlos Heller, Mercedes Marcó del Pont y Juliana Di Tullio.



"Las veces en que me he reunido con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en estos meses ha sido para hablar de ese trabajo y le he llevado carpetas con la situación de cada una de las economías regionales de nuestra provincia", contó. Relación con Gustavo Bordet Consultado por su relación con el Gobernador Gustavo Bordet, Urribarri expresó que: "tengo un gran respeto por la investidura del Gobernador y por la relación institucional que tenemos, y tengo un vínculo personal de más de 30 años".



"Es la persona a la que en su momento le di todo mi apoyo para que sea candidato a gobernador y a quien he venido acompañando desde el lugar que tengo en la Legislatura sin dobleces, sin fisuras y sin demoras de ningún proyecto de ley de los que ha necesitado; de hecho, él mismo lo destacó en su último mensaje a la Legislatura en febrero", resaltó.



Y agregó: "confío en que las decisiones y acciones del gobernador tienen una explicación racional. Desde luego que a muchas las logro comprender porque tengo elementos a mi alcance y cierta experiencia, y aquellas que no logro entender del todo seguramente son producto de la coyuntura o de negociaciones que el tiempo y él mismo se ocuparán de clarificar". Causa Varisco En relación a la investigación que involucra al intendente de Paraná, Urribarri manifestó que "la situación es extremadamente grave" y sostuvo que la Justicia Federal se encuentra actuando con la responsabilidad y prolijidad que corresponde.



A su vez, indicó que "resulta muy alarmante también que los integrantes de Cambiemos a nivel local, provincial y nacional adopten una postura de ajenidad siendo que se beneficiaron directamente con la campaña llevada adelante en la ciudad; mínimamente deberían pedir disculpas". Resolución de la Cámara Nacional Electoral El exmandatario se refirió a la resolución de la Cámara Nacional Electoral a partir de la cual ordenó modificar la integración de la Cámara de Diputados de la Nación en tanto ciertas provincias -entre las cuales se encuentra Entre Ríos- están subrepresentadas debido al incremento de su población.



"Es de estricta justicia porque ese relevamiento ha sido realizado en un ámbito muy serio", dijo y destacó el hecho de que se beneficiaría a Entre Ríos en términos de capacidad de trabajo, de representatividad, e incluso como "posibilidad de que el centralismo porteño no nos ahogue". Causas judiciales Urribarri también hizo alusión a las causas judiciales que enfrenta señalando que responden a una "maniobra claramente política" de parte de dirigentes de Cambiemos que "ni bien terminó nuestra gestión empezaron a desfilar por tribunales para deslegitimar las transformaciones que hicimos en Entre Ríos y que Cristina Fernández de Kirchner hizo en el país".



"Ninguno de los actos que ellos ponen en duda fueron ilegales; todo lo contrario, estuvieron precedidos por controles que tienen respaldo de la Constitución Provincial", afirmó.