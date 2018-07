Docentes universitarios entrerrianos no iniciarán las clases tras el receso

El 75% de los docentes de las distintas Facultades de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) se inclinaron por, según los resultados del plebiscito que instrumentó la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU).El referéndum se desarrolló en todo el país entre el lunes 2 y el jueves 5 de julio, convocado por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu). En Entre Ríos, AGDU recibió los votos bajo dos modalidades: a través de las urnas que se dispondrán en las distintas Facultades de la UNER, y mediante correo electrónico.Según argumentaron desde AGDU a través de un comunicado, la posibilidad de no retomar el dictado de clases se fundamenta en el contexto de. Esto se agrava con losrespecto a la educación argentina.De todos modos, desde la comisión directiva de AGDU se indicó que. "No es nuestra intención no dar clases, sino ser convocados para dialogar", afirmaron. A la vez aclararon queA nivel nacional, el no inicio del segundo cuatrimestre superó el 85% de los votos, de acuerdo a los datos difundidos por Conadu.aumento salarial del 25%; cláusula gatillo de actualización por inflación; jerarquización salarial del convenio colectivo de trabajo (CCT); recomposición del nomenclador; garantía salarial; regularización de docentes contratados y ad honorem; fondos de capacitación docente; programa Profite; plena vigencia del CCT; y mayor presupuesto para la universidad, la ciencia y la tecnología.