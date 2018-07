Política

Sentencia a Nahir Galarza

Viernes 6 de Julio de 2018

Romero: "Cuando la mujer ejerce la violencia y mata, debe cumplir condena"

"No podemos pretender que por el hecho de ser mujeres no tendríamos que cumplir con una pena", expresó la ministra de Gobierno. Afirmó que la condena a Nahir Galarza "no fue machista".